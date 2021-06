Romsilva respinge acuzatiile privind legatura dintre prabusirea Cascadei Bigar si pastravaria Valea Minis: "Nu s-au efectuat lucrari de 33 de ani"

"Romsilva respinge cu fermitate informatiile false referitoare la prabusirea Cascadei Bigar, lansate in spatiul public de un ghid turistic si "activist de mediu". Acesta a lansat informatia FALSA ca prabusirea cascadei Bigar ar fi fost provocata de captarea apei de catre pastravaria Valea Minis.Pastravaria Valea Minis a fost construita in perioada 1986-1988, inclusiv o lucrare de captare pe izvorul Bigar, iar in ultimii 33 de ani NU s-a mai efectuat nicio lucrare suplimentara, deci NU aceasta este cauza prabusirii cascadei.Asa cum am precizat anterior, cascada Bigar s-a prabusit din cauze naturale, sub propria greutate, in urma acumularii in timp a travertinului si a muschiului", a transmis Romsilva Regia Nationala a Padurilor - Romsilva a anuntat luni, 7 iunie, pe pagina de Facebook a institutiei ca, una dintre cele mai frumoase obiective turistice din Parcul National Cheile Nerei - Beusnit, Cascada Bigar s-a prabusit din cauze naturale.