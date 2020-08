Roxen, primul artist roman care va fi promovat la nivel interational in urma colaborarii dintre Warner Music si Global Rcords

Parteneriatul va incepe cu o campanie de sustinere a canteretei Roxen, artista care se bucura de succes la nivel local, este difuzata la nivel international si fost selectata sa reprezinte Romania in concursul Eurovision . Cel mai recent single al acesteia, "How to break a heart", este lansat vineri la nivel mondial.Global Records este cea mai importanta casa independenta de inregistrari din Romania, care a fost infiintata de Stefan Lucian in 2008 si a reprezentat si dezvoltat o serie de artisti de succes, intre care INNA, Antonia, Carla's Dreams, DJ Project , Alina Eremia, AMI, Gran Error, Irina Rimes, Killa Fonic, Mark Stam, Minelli, Roxen, Sickotoy, Vanotek, The Motans ssi multi altii.Compania face parte din platforma Global Entertainment, care este si compania mama a agentiei de marketing Global Talent United si a agentiei de booking Global Booking."Sunt incantat ca ne asociem cu Global, o casa de inregistrari cu un sistem de promovare si de marketing extraordinar si un istoric uimitor de a descoperi talente locale. Si ne lansam cu o senzatie - Roxen este o artista uimitoare cu un potential cu adevarat global. Sunt timpuri extraordinare", a declarat Alfonso Perez-Soto, vicepresedinte executiv pentru Europa de Est, Orientul Mijlociu si Africa.Stefan Lucian a spus la randul sau: "Warner Music este o companie de inregistrari majora, cu un spirit independent real. Suntem incantati ca armata sa globala de executivi va lucra pentru unii dintre artistii nostri aflati in ascensiune rapida, cum este Roxen. Suntem nerabdatori sa conectam lista lor globala de artisti cu fanii de muzica din Romania. Este un parteneriat de vis".Prima campanie mixta a companiilor este pentru sustinerea lui Roxen, o artista care s-a remarcat pentru prima oara in 2019, cu participarea ei la discul "You Don't Love Me", al producatorului roman Sickotoy, care a ajuns pe locul al treilea in topurile locale.Mai tarziu in acel an, Roxen a ajuns pe primul loc cu piesa single "Ce-ti canta dragostea".Roxen fost selectata sa reprezinte Romania la editia din 2020 a concursului Eurovision, cu melodia "Alcohol You". Concursul a fost anulat din cauza crizei coronavirusului, dar ea va reprezenta Romania la concursul de anul viitor, cand va participa la Rotterdam cu un nou cantec.