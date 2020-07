Rusinoasa cariera academica a lui Victor Ponta. Drumul fostului prim-ministru al Romaniei de la "Dottore" la plagiator

Revista Nature dezvaluia in 2012 ca Victor Ponta, care era premierul Romaniei in acea perioada, si-ar fi plagiat lucrarea de doctorat, publicata in anul 2003. Indrumatorul stiintific al lui Ponta a fost Adrian Nastase . In 2003, Nastase era prim ministrul Romaniei, iar Ponta secretar de stat in cabinetul lui Nastase."Nature a vazut documente compilate de o sursa anonima care arata ca mai mult de jumatate din teza de 432 de pagini in limba romana a lui Ponta consta in texte duplicate", arata articolul din Nature in 2012.Intr-o conferinta de presa sustinuta la momentul respectiv de Victor Ponta, acesta declara ca se va supune verificarilor necesare si ca "e cel putin comic ca revista Nature sa se ocupe de lucrarea lui".Dorel Banabic, vicepresedintele CNATDCU, sustinea, la numai o zi dupa informatiile aparute in Nature, ca "probabil Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare se va autosesiza in acest caz, la sedinta de Consiliu care va avea loc pe 29 iunie, daca nu mai devreme", intr-o declaratie oferita pentru Hotnews CNATDCU a decis, in 29 iunie 2012, ca Victor Ponta a plagiat 85 de pagini cuvant cu cuvant, iar pe 17 iulie 2012, Comisia de Etica din cadrul Universitatii Bucuresti a hotarat, in unanimitate, ca este vorba de plagiat.Traian Basescu, care era Presedintele Romaniei in anul 2012, a facut o aluzie controversata la adresa lui Victor Ponta chiar cu cateva zile inainte de aparitia articolului din Nature.Totul a inceput de la mutarea Institutului Cultural Roman de sub conducerea presedintelui. Traian Basescu l-a criticat pe Victor Ponta pentru aceasta decizie, sustinand ca nu a fost anuntat nici macar telefonic, inainte de sedinta de Guvern, de aceasta modificare. La final, Basescu a adaugat "Cand esti doctor in drept, esti tare. Dottore!"."In Comedia dell'arte, il dottore este un fals doctor, un pretins doctor, un impostor", explica atunci Viorica Balteanu, profesor universitar doctor in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, pentru Adevarul Potrivit dictionarelor de specialitate, "il dottore" este un personaj vesnic suparat, nemultumit, care crede ca le stie pe toate dar care nu stie nimic.Cu toate ca Victor Ponta a negat constant acuzatiile care i-au fost aduse, cum ca si-ar fi plagiat lucrarea de doctorat, in 2014 a incercat sa renunte la titlul de doctor obtinut in 2003. Ponta a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a trimis o scrisoare catre rectoratul Universitatii Bucuresti, prin care il notifica pe rector ca renunta la titlul de doctor."Este un gest pe care trebuia sa il fac mai demult, inca din momentul aparitiei acuzatiilor publice cu privire la teza mea de doctorat. (...) De astazi avem un nou Ministru al Educatiei si Cercetarii si imi doresc ca mandatul acestuia sa fie plin de succes in atingerea obiectivelor sale, fara a fi perturbat de o tema care in timp a devenit eminamente politica", sunt cateva fragmente din scrisoarea lui Ponta.CNATDCU i-a retras titlul de doctor lui Ponta, in urma verdictului de plagiat, in 2016. Cu toate ca Ponta a contestat decizia, CNATDCU a respins contestatia depusa cu 37 de voturi pentru respingere, fiind necesare doar 24 de voturi pentru indeplinirea procedurii. Ponta a atacat in instanta decizia, dar fara folos."Victor Ponta a pierdut definitiv si irevocabil la Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul cu Ministerul Educatiei pentru anularea ordinului de ministru prin care i-a fost retras titlul de doctor in anul 2016. Prin decizia asta, Victor Ponta este in mod definitiv si irevocabil plagiator", a scris astazi, 14 iulie, Emilia Sercan pe Facebook.