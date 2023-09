Ryanair Holdings PLC a raportat luni, 2 noiembrie, pierderi de 226 milioane de euro in trimestrul trei din 2020, fata de un profit de 910 milioane de euro in perioada similara din 2019, pe fondul restrictiilor de calatorie impuse de guvernele Uniunii Europene, in contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters.

Este pentru prima oara in ultimii 30 de ani cand operatorul aerian irlandez raporteaza pierderi in sezonul de vara, dar un bilant mai solid decat se estima a atenuat declinul actiunilor la bursa. Luni, titlurile Ryanair inregistrau un declin de 1%, in timp ce operatorul aerian low-cost easyJet si International Airlines Group (proprietarul

British Airways) inregistrau scaderi de peste 5%, dupa ce Guvernul britanic a adoptat un sistem cu trei niveluri privind restrictiile pentru zone locale.

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a explicat ca, desi compania se asteapta ca in acest an financiar sa transporte 38 de milioane de pasageri, este imposibil de dat o prognoza, tinand cont de masurile impuse de guverne pentru a stopa al doilea val de infectii. In anul financiar care s-a incheiat la 31 martie 2019 compania transportase 149 de milioane de pasageri.

Dar Ryanair ar putea avea o evolutie mai buna in aceasta iarna, comparativ cu traficul aerian la nivel european, care ar urma sa inregistreze un declin de 25% fata de nivelul de anul trecut, a explicat O'Leary, care estimeaza ca in vara lui 2021 compania ar putea opera intre 50% ti 80% din capacitatea sa de dinaintea pandemiei, in functie de evolutia crizei.

Ryanair nu a prezentat estimari privind castigurile din acest an, dar seful companiei a avertizat ca pierderile se vor accentua probabil in a doua parte a anului, iar operatorul aerian ar putea raporta primele pierderi anuale din 2009.

Operatorii aerieni din Europa sustin ca lipsa unui sistem de restrictii coordonat si a unor reglementari comune de carantina afecteaza redresarea industriei aeriene, afectata semnificativ in urma pandemiei.

Pretul biletelor va fi de asemenea "redus semnificativ", a anuntat recent seful Ryanair, care se asteapta ca sezonul de iarna din 2020 "sa fie un esec".

Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, dupa numarul de pasageri, opera 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova.