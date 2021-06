Lista statelor cu risc epidemiologic a fost actualizata

Pe lista rosie sunt 23 de tari, in timp ce numarul statelor aflate pe lista galbena a scazut la 24. Se aproba clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, in vederea stabilirii persoanelor care sosesc in Romania din acestea si cu privire la care se instituie masura carantinei, prevazuta in anexa la prezenta hotarare", se arata in hotararea nr. 37 a CNSU.Astfel, sunt 23 de state pe lista rosie, iar pe lista galbena sunt 24 de tari.Anterior, pe lista galbena erau 28 de tari.