Vreme rea in mai multe zone din tara. Meteorologii au anuntat viscol, burnita si polei

Una dintre atentionarile cod galben a intrat in vigoare duminica la ora 12:05 si este valabila pana la ora 15:00, perioada in care se va semnala burnita ce favorizeaza depuneri de polei in judetul Botosani, fiind vizate localitatile Botosani, Dorohoi, Ungureni, Hudesti, Mihai Eminescu, Albesti, Trusesti, Stefanesti, Cotusca, Suharau, Baluseni, Havarna, Vladeni, Vorniceni, Curtesti, Radauti-Prut, Rachiti, Ibanesti, Sendriceni, Varfu Campului, Cristinesti, Avrameni, Dersca, George Enescu, Gorbanesti, Manoleasa, Hiliseu-Horia, Paltinis, Vlasinesti, Broscauti, Mileanca, Dangeni, Pomarla, Stauceni, Roma, Unteni, Stiubieni, Darabani, Mihaileni, Draguseni, Durnesti, Nicseni, Dobarceni, Corlateni, Leorda, Mihalaseni, Blandesti, Candesti, Cordareni, Viisoara, Hanesti, Braesti, Saveni, Ripiceni, Concesti, Vaculesti, Lozna, Mitoc, Dimacheni, Adaseni, Bucecea.La ora 12:00 a intrat in vigoare o alta atentionare Cod Galben care vizeaza intensificari ale vantului care vor depasi local la rafala 55-65 km/ora, izolat 75 km/ora, iar pe crestele montane 80 - 90 km/h si este valabila pentru judetul Caras-Severin, pentru zona montana din judetele Arad si Bihor, zona de munte cu altitudini de peste 1800 de metri a judetului Hunedoara, precum si pentru judetul Timis - localitatile Jimbolia, Deta, Gataia, Ciacova, Dudestii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Comlosu Mare, Teremia Mare, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvaz, Uivar, Moravita, Voiteg, Gottlob, Ghilad, Birda, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Beba Veche, Valcani, Giera.Atentonarea este valabila pana la ora 17:00.Tot in intervalul 12:00-17:00 meteorologii anunta local ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 metri, izolat sub 50 metri, dar si burnita in zonele joase ale judetelor Neamt si Suceava si intensificari ale vantului cu rafale ce vor atinge 90 - 110 km/ora, izolat viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii sub 100 metri in judetele Gorj si Valcea, in zona de munte la cote de de peste 1800 metri.Pana duminica la ora 14:00 este valabila si o atentionare nowcasting in judetul Sibiu, unde se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 55...60 km/ora.Localitatile vizate sunt Sibiu, Talmaciu, Selimbar, Sura Mare, Turnu Rosu si Boita.