S-a reluat furnizarea apei calde in Sectorul 3. Termoenergetica anunta ca va acorda diminuari la factura lunii curente consumatorilor afectati

"In prezent, se afla in curs de finalizare o singura lucrare, care afecteaza cinci puncte termice din cele peste 200 existente in aceasta unitate teritorial administrativa a Municipiului Bucuresti, aceasta lucrare urmand a fi finalizata in cursul acestei seri", a transmis, marti, Termoenergetica.Directorul Termoenergetica, David Alexandru Burghiu, afirma ca "problemele existente in Sectorul 3 cu privire la functionarea apei calde sub parametrii normali nu sunt de ieri de azi, nu sunt din acest an"."Ele au inceput dupa disparitia CET-ului Titan (apartinand Ministerului Economiei) in anul 2012, disparitie ce a facut ca acest sector sa devina o zona deficitara din punct de vedere al termoficarii. (...) In acest context, ii reamintesc primarului Sectorului 3 de problemele cauzate sistemului de termoficare de modul defectuos in care au fost realizate (de catre Primaria Sectorului 3) lucrarile de deviere a retelei, pentru realizarea lucrarilor la parcarea subterana din Bulevardul Decebal. Acest mod defectuos a avut drept consecinta faptul ca timp de doua saptamani la inceputul sezonului de incalzire 2019 -2020 nu s-a putut furniza cetatenilor apa calda si caldura in aceasta zona. Situatia a fost remediata de catre compania noastra, dupa efectuarea unui circuit paralel de conducte", a declarat directorul Companiei Municipala Termoenergetica, David Alexandru Burghiu.De asemenea, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti va acorda o diminuare cuprinsa intre 16 si 24% la factura lunii curente tinand cont de neplacerile cauzate clientilor.Diminuarile vor fi calculate in functie de perioada si orele de nefunctionare pentru toate zonele afectate din sectoarele 2 si 3 ale Capitalei."Totodata, mentionam ca, in prezent, zonele unde apa calda se furnizeaza deficitar sunt zone punctuale, iar acest lucru este ca urmare a realizarii lucrarilor de reparatii a conductelor de termoficare, sau cele pentru remedierea avariilor aparute in sistem", a mai transmis compania.