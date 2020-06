S-au afisat rezultatele la Evaluarea Nationala 2020. Vezi rezultatele pe evaluare.edu.ro

Ziare.

In premiera, lucrarile au fost corectate prin rotatie, in alte judete decat cele de origine.Spre deosebire de anii precedenti, notele vor fi publicate anonim, numele elevilor urmand sa fie inlocuit cu un cod unic pe care acestia l-au primit dupa examen. Pe baza acestui cod, fiecare candidat isi va putea vedea rezultatele obtinute la Evaluarea Nationala 2020. Listele afisate in centrele de examen si pe site-ul evaluare.edu.ro vor contine urmatoarele informatii: codul unic al candidatului, scoala de provenienta, rezultatele probelor la examenul de Evaluare Nationala si media.Tot astazi, elevii nemultumiti de notele obtinute pot depune contestatie in intervalul orar 16:00 - 19:00 si luni, intre 8:00 - 12:00, online. Candidatii candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Madia generala obtinuta la Evaluarea Nationala reprezinta 80% din calculul mediei de admitere la clasa a IX-a.In acest an, peste 172.000 de elevi s-au inscris la Evaluarea Nationala.Din cauza pandemiei de coronavirus , examenul s-a sustinut in conditii speciale, printre care se numara si triajul epidemiologic inainte de intrarea in sala de examen. Pentru elevii care nu au reusit sa sustina examenul din cauza faptului ca se afla in izolare, sunt confirmati pozitiv cu coronavirus sau temperatura lor depasea 37,3 grade Celsius, se va organiza o sesiune speciala intre incepand cu 29 iunie.: inscrierea candidatilor: Proba scrisa la Limba si literatura romana: Proba scrisa la Matematica: Proba scrisa la Limba si literatura materna: Afisarea rezultatelor: Depunerea online a contestatiilor (intre orele 14:00 - 19:00): Afisarea rezultatelor finale (dupa ora 12:00) la Evaluare Nationala 2020.Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a va avea loc imediat dupa sesiunea speciala, in perioada 2 - 6 iulie, iar repartizarea computerizata va avea loc in data de 10 iulie.