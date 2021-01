Poveste de iubire. Au spus "Da" in ajun de An Nou, la Poarta Sarutului din Targu Jiu, locul unde s-au intalnit pentru prima data

Nu s-au putut casatori chiar la miezul noptii, cum era traditia, dar spera ca, pana la nunta, sa nu mai fie restrictii si sa-i aiba alaturi pe toti cei dragi, potrivit StiriTVR.ro Locul in care Dana si Madalin si-au juat iubire are o semnificatie aparte pentru ei. Povestea lor de dragoste a inceput tot in pandemie si in acelasi loc, in urma cu sapte luni. Asa ca Dana si Madalin spera ca opera lui Brancusi le va purta noroc si de-acum inainte.Mirii au venit singuri sa se cunune. Fara parinti, fara alti invitati ori fotografi, ca intr-un an obisnuit.Au fost singurii care nu s-au razgandit din cauza restrictiilor de circulatie pe timpul noptii. Astfel, in loc de ora 24.00, au fost cununati cu doua ore mai devreme, potrivit Observatornews.ro Domnule. Stefan Titu Madalin de bunavoie si nesilit de nimeni, luati in casatorie pe domnisoara Baragan Maria Loredana?Da!: Va declar casatoriti!Martori le-au fost doi ofiteri ai starii civile, luna plina si Poarta Sarutului. Cununia a fost oficiata la ora 22, tocmai ca sa poata fi respectate restrictiile impuse.Cununiile de Revelion la Poarta Sarutului sunt o traditie de aproape doua decenii in orasul lui Brancusi.Anul acesta, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, au fost luate mai multe masuri restrictive, lucru care i-a determinat pe cei care doreau sa se casatoreasca, sa renunte.Pana acum, peste trei sute de tineri din toata tara s-au casatorit langa celebra sculptura realizata de Brancusi.Citeste si: