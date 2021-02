VIDEO "Sa fie lumina" a obtinut si va publica, in zilele urmatoare, filmari cu fostul episcop de Husi abuzand baieti de seminar

Jurnalistii de la "Sa fie lumina" si-au propus sa publice reconstituirea judiciara a violurilor comise de episcopul ortodox retras Cornel Onila si fostul calugar arhimandrit Sebastian Jitaru. Cei doi au fost trimisi in judecata pentru infractiuni sexuale comise asupra unor elevi e la Seminarul Teologic Ioan Gura de Aur din Husi. Detaliile abuzurilor sexuale de la Husi sunt, potrivit jurnalistilor de la Sa fie lumina, unele "terifiante".Episcopul ortodox retras Cornel Onila, a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de Apel Iasi, care il acuza de viol si agresiune sexuala asupra unui baiat care ii era elev la Seminarul Teologic Ioan Gura de Aur din Husi, potrivit jurnalistilor de la Safielumina.ro, care au scos la iveala, in 2019, o parte faptele reprobabile ale oamenilor bisericii.A fost emis mandat si pentru fostul arhimandrit al Catedralei Episcopale din Husi, Sebastian Jitaru, dupa ce l-a santajat pe superiorul sau cu filmari ale abuzurilor sexuale pentru a obtine functia de episcop vicar de Husi si un loc pe viata in Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane alaturi de Onila.Sebastian Jitaru este, de asemenea, acuzat ca l-ar fi violat in repetate randuri pe acelasi elev. In plus, ar mai fi violat si alti doi seminaristi constant, pe o perioada de un an, respectiv doi ani.Mai mult, Episcopia Husilor a fost chemata sa raspunda in instanta pentru agresiunile sexuale comise de ierarh si de calugar.Noua serie a proiectului Sa fie lumina intregeste, lamureste si inchide pentru public, cu toate detaliile pe masa, seria abuzurilor sexuale la care au fost supusi ani de zile nenumarati baieti de seminar de catre mai marii episcopiei vasluiene, dupa doi ani si doua luni de investigatie jurnalistica pe acest subiect.