Salaj: Colonie cu 200 de lilieci din doua specii protejate, descoperita intr-o bisericuta de lemn

"In momentul in care ne-am apucat sa schimbam invelitoarea, am gasit deasupra boltii o cantitate mare de mizerie facuta de lilieci. Cred ca am scos trei saci de mizerie de acolo, dar la momentul respectiv nu am dat prea mare importanta acestui fapt, mai ales ca nu am vazut decat unul sau doi lilieci zburand prin biserica. Duminica, am revenit la bisericuta dupa o perioada de pauza si am vazut, agatati de bolta, mai multi lilieci. Pentru ca ne-am gandit ca localnicii nu vor fi de acord cu liliecii in biserica, am luat legatura cu Centrul pentru Cercetarea si Conservarea Liliecilor, ca sa vedem ce e de facut", a declarat joi, pentru AGERPRES, Bogdan Ilies, unul din cei care se ocupa cu proiectul de restaurare a monumentului istoric din Zalnoc.Potrivit acestuia, joi, a venit la Zalnoc Bucs Szilard-Lehel, presedintele consiliului director al Centrului pentru Cercetarea si Conservarea Liliecilor, care i-a precizat faptul ca e vorba de circa 200 de lilieci din speciile mare cu potcoava si caramiziu, ambele protejate pe teritoriul Romaniei."In urma discutiilor, am luat decizia de a amana pana in septembrie procesul de tratare a sindrilei, pentru ca atunci cand vremea se raceste liliecii se adapostesc in pesteri si vor pleca din biserica. De asemenea, vom sigila cu plasa locurile prin care ar putea intra in lacasul de cult, dar le lasam la dispozitie podul. E posibil ca si pana acum sa fi stat in pod, dar i-am deranjat cu lucrarile si s-au mutat in biserica", a explicat Bogdan Ilies.Conform Centrului pentru Cercetarea si Conservarea Liliecilor, liliecii din Romania formeaza una dintre cele mai importante populatii din Europa, atat datorita numarului mare de specii de la noi din tara, cat si marimii coloniilor. Pe teritoriul tarii noastre au fost identificate pana in momentul de fata 32 de specii de lilieci.