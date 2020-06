Salarii de mii de euro pentru directorii unor institutii din subordinea Primariei Iasi. Unul dintre directori a ajuns la 4.300 de euro lunar

Ziare.

Declaratiile de avere depuse de directorii institutiilor din subordinea Primariei Iasi scot la iveala, arata Ziarul de Iasi, ca nu exista sef al vreunei institutii care sa aiba un venit lunar sub 2.000 euro, in timp ce unii ridica si peste 4.000 euro/luna. In unele cazuri, veniturile sunt completate cu sinecuri: calitatea de membru in consilii de administratie sau alte foruri, mai arata sursa citata.Studiind declaratiile de avere si unele hotarari ale consiliilor de administratie se poate vedea ca indemnizatiile nete lunare ale directorilor anul trecut au fost de 4.300 euro (Catalin Neculau, Salubris), 3.400 euro (Cristian Stoica, CTP), 2.900 euro (Cristi Starica, EcoPiata), 2.700 euro (Laurentiu Ivan, Servicii Publice Iasi) si 2.100 euro (Alin Aivanoaiei, Termo-Service). Unii dintre directori, mai arata Ziarul de Iasi, au obtinut venituri suplimentare care le-au ridicat remuneratiile totale pana la concurenta sumelor de 4.500 euro (Neculau este si in consiliul de administratie la Citadin), 4.300 euro (Starica este vicepresedinte la ACSM Politehnica Iasi) si 3.000 euro (Aivanoaiei este si in CA la SPI, dar a obtinut venituri si de la ATOP - o autoritate de ordine publica la nivel judetean). Intreaga analiza a veniturilor obtinute de directorii institutiilor din subordinea Primariei Iasi, poate fi citita pe Ziarul de Iasi.