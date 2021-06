Panica in randul functionarilor unei primarii. Disputa politica dintre primar si opozanti i-a lasat fara salarii

Fiscul propune, primarul respinge

Taierile, contestate in instanta

Si asta se intampla nu pentru ca unitatea administrativ teritoriala ar fi ramas fara bani, ci din cauza unei dispute sterile legate de validarea bugetului local.Totul a pornit de acum o luna, din ziua de 10 mai , cand in Consiliul Local s-a aprobat bugetul general pe anul 2021.Acesta a suferit modificari fata de forma propusa de primarul PSD Cristi Misaila , opozantii sai politici din majoritatea PNL USR PLUS aproband mai multe amendamente care au dus la diminuarea cheltuielilor de functionare cu 20 de milioane de lei, bani dusi in fondul de rezerva.Afectate de taieri au fost mai multe structuri din subordinea Primariei, si chiar aparatul de specialitate, explicatia fiind ca in Primaria Focsani sunt salarii foarte mari, incasate in special de catre directorii si sefii de servicii, care au peste 14.000 de lei si ca media salariala pe institutie este de 10.000 de lei.Consilierii i-au cerut primarului sa realizeze o reorganizare a institutiei, astfel incat sa nu fie avantajati doar oamenii apropiati lui, iar restul functionarilor sa fie tratati cu firimituri, aluzie la dicrepantele mari salariale.Cum razboiul dintre primarul PSD si opozanti este unul vechi, edilul cauta orice motiv pentru a se victimiza, chiar daca asta inseamna sa puna in pericol activitatea institutiei pe care o conduce.Desi a primit unda vede de la Finante ca bugetul poate fi incarcat in sistem si folosit ca atare, primarul se plange de doua saptamani ca aplicatia din sistemul national ii da respingeri pe banda rulanta la capitolele unde bugetul a fost taiat de alesii PNL-USR PLUS.Primarul nu s-a sfiit sa-l faca mincinos ordinar pe ministrul de Finante, Alexandru Nazare , atunci cand reprezentantii ministerului au transmis ca invalidarea bugetului local al Municipiului Focsani s-a produs din cauza erorilor facute de catre ordonatorul de credit la intocmirea si introducerea acestuia in Sistemul informatic al Ministerului Finantelor.Mai mult decat atat, a existat si o intalnire de mediere la Administratia Finatelor Publice Vrancea, intre primar, seful fiscului si liderul consilierilor locali PNL, iar solutia gasita pentru deblocare a fost sa se faca virari de credite de catre primar, pentru a acoperi golurile lasate descoperite la aprobarea bugetului.O solutie pe care primarul finantist Misaila o respinge categoric, frica lui marturisita public fiind ca se va alege cu plangere penala daca face acest lucru.In fata acestei realitati, peste 500 de oameni care lucreaza in aceste institutii sufera, iar cardurile lor au ramas goale, data de 7 a fiecarei luni fiind ziua in care se platesc salariile."Sunt si unitatile care sunt dependente de transferurile primite de la primarie, in completarea veniturilor proprii, respectiv Evidenta Persoanelor, Clubul Sportiv Municipal, Teatrul si asa mai departe. Singurii care si-au luat salariul au fost angajatii de la Directia de Asistenta Sociala, mai putin insotitorii persoanelor cu handicap si Serviciul de Crese", spune Carmen Grosu, directorul economic al Primariei Focsani.Cum primarul nici nu se gandeste sa cedeze si sa corecteze din pixul lui erorile din legea bugetului, este greu de crezut ca situatia financiara din Primaria Focsani va fi rezolvata prea devreme.El a propus chiar sa-i delege atributii de ordonator de credite, pentru a urma solutia propusa de Finante, viceprimarului liberal pe care tot el l-a deposedat, la suparare, de toate atributiile.Ar mai exista varianta convocarii unei sedinte de indata in care consilierii majoritari sa fie convinsi sa alimenteze din nou cu bani conturile sectiunii de functionare, dar asta ar insemna si de cealalata parte o recunoastere a faptului ca s-a gresit atunci cand s-a aprobat bugetul.In lipsa asumarii raspunderii, cateva sute de oameni, care nu au nicio vina in aceasta poveste, vor suferi pe mai departe si vor asista pasivi la razboiul politic din institutia careia edilul s-a gandit, dar n-a indraznit, sa-i puna lacat pe usa.Pe rolul Tribunalului Vrancea, Sectia de Contencios administrativ, a fost inregistrat un dosar prin care Sindicatului Sintax 2010, care apara drepturile functionarilor publici din Primaria Focsani, cheama in judecata Consiliul Local.Sindicatul Sintax a angajat si avocat cunoscut, presedintele Institutului de Stiinte Administrative, Virginia Vedinas, si solicita revocarea hotararii adoptate de Consiliul Local pe data de 10 mai, prin legea bugetului, cand au fost taiate 30% din cheltuielile de functionare, in special pe drepturi salariale.In plangerea depusa la tribunal se arata ca bugetul trebuie sa asigure functionarea institutiilor administratiei publice locale si ca autoritatile locale au obligatia asigurarii in totalitate a cheltuielilor sectiunii de functionare.