Salariile de baza ale bugetarilor raman in 2021 la nivelul din decembrie 2020; studentii beneficiaza de 50% reducere la tren

A crescut salariul minim brut

Alocatii cu 16% mai mari

De asemenea, va fi mentinut in anul 2021 cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.Alte masuri prevazute in anul 2021 vizeaza: mentinerea cuantumului indemnizatiei de hrana la nivelul stabilit pentru anul 2020; neacordarea de premii si a indemnizatiei de vacanta prevazuta de Legea-cadru nr. 153/2017; compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzator, iar pentru politisti si cadre militare se mentin reglementarile din anii anteriori care vizeaza acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfasurata in zilele de sarbatori legale; prelungirea folosirii voucherelor de vacanta emise in anul 2019 si anul 2021 pana la sfarsitul anului 2021 si suspendarea emiterii de vouchere de vacanta pentru anul 2021.De asemenea, studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, beneficiaza de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local in comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri si naval. Studentii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gratuitate pentru aceste categorii de transport, se mai arata in document.Prin proiectul de buget, se urmareste eficientizarea calitativa a cheltuielilor publice printr-un pachet sustinut de reforme in domeniul cheltuielilor de personal, al pensiilor, precum si asupra operatorilor economici asa cum sunt definiti in Ordonanta Guvernului nr. 26/2013.Astfel, la nivelul pietei muncii, se va urmari eficientizarea politicii de ocupare si de stimulare a muncii, astfel incat sa se ofere servicii competitive si adaptate realitatilor din piata muncii, atat pentru angajatori, cat si pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, legarea muncii de criterii de performanta.Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat la 2.300 lei lunar, incepand cu data de 13 ianuarie 2021, ceea ce reprezinta o crestere de 3,1% fata de luna decembrie 2020.Pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore in medie pe luna.In ceea ce priveste sistemul de pensii, se va avea in vedere pensii echitabile pentru toate categoriile de pensionari, un sistem public de pensii sustenabil."Principiul contributivitatii si asigurarea unui sistem care sa urmareasca eliminarea inechitatilor vor fi principii de baza care vor contura politica de pensii in viitor", se spune in raport.Referitor la asistenta sociala, aceasta va fi indreptata catre nevoile reale ale beneficiarilor si asigurarea unor conditii de trai decente pentru familiile in dificultate si categoriile sociale vulnerabile.La capitolul alocatie de stat pentru copii, din ianuarie 2021, cuantumul acesteia s-a majorat cu 16% fata de valoarea din decembrie 2020.In ceea ce priveste reforma operatorilor economici definiti potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, ministerele care au in subordine operatori economici vor analiza cauzele inregistrarii de pierderi si/sau plati restante la acesti operatori."Va fi prezentat un set de masuri concrete de restructurare si reorganizare cuantificabile pentru eficientizarea activitatii operatorilor economici in vederea diminuarii pierderilor sau platilor restante, pentru redresarea activitatii acestora. Acordarea unor sume de la bugetul de stat in anul 2021 pentru acesti operatori economici va fi conditionata de respectarea implementarii masurilor de redresare a activitatii acestora", se prevede in raport.