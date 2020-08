Salariile din TVR: sefa televiziunii de stat castiga mai mult ca Iohannis. Ce venituri au incasat vedeta Radu Tudor si membrii consiliului de administratie

Cel mai mare salariu il incaseaza sefa TVR, Doina Gradea. Potrivit Paginii de Media , aceasta a raportat un venit anual, incasat de la TVR, de 50.000 de euro (245.169 de lei).Astfel, media lunara a fost de 4.200 de euro (aproximativ 20.000 de lei), conform declaratiei de avere. La acesti bani se mai adauga si tichete de masa (2.100 de lei, anual) si vouchere de vacanta (1.450 de lei).Salariul PDG-ului din TVR il depaseste si pe cel al Presedintelui Romaniei. Prin comparatie, Klaus Iohannis a raportat, in declaratia de avere din iunie 2020, un venit anual de 37.000 de euro (180.000 de lei), noteaza sursa citata.Si prezentatorul Mircea Radu si-a depus declaratia de avere la finalul lunii iulie. Revenit in TVR la finalul anului 2019, pentru emisiunea "Down the road - Aventura", Mircea Radu a devenit si consilier al presedintelui TVR Doina Gradea (in ianuarie), iar de luna trecuta este noul director de comunicare al institutiei.Declaratia depusa de acesta pe site-ul TVR include doar veniturile de anul trecut, pentru emisiunea "Down the road". Au fost difuzate opt editii, la finalul anului trecut, iar pentru acestea Mircea Radu a incasat 13.000 de euro (aproximativ 64.000 de lei).Au mai depus declaratii de avere si oamenii din consiliul de sdministratie. Un lucru interesant este ca unii dintre acestia incaseaza si salariu de la TVR (unde sunt angajati pe diverse posturi), dar si indemnizatia de membru CA, potrivit Pagina de Media.Catalin Blebea este incadrat si ca jurnalist la TVR. A raportat un salariu de 53.000 de lei si un venit de 50.000 de lei - indemnizatie de membru CA. Astfel, acesta a ajuns la un venit mediu, lunar, de 8.500 de lei.Liviu Bratescu, numit secretar de stat la Ministerul Culturii in decembrie 2019, nu este angajat in TVR, drept pentru care a incasat doar indemnizatia de membru CA - 50.000 de lei. De mentionat ca i-au venit bani de la Academia Romana - 50.000 de lei, unde a prestat munca de cercetare, potrivit documentului.Raico Cornea se numara printre cei care sunt si angajati TVR si parte a Consiliului de Administratie. Pentru activitatea de angajat TVR a luat 65.000 de lei, anual, iar indemnizatia din CA a fost de 34.000 de lei. In document apare si un venit al sotiei sale - 40.000 de lei, anual - de la TVR Timisoara.Monica Ghiurco este un alt nume cu venit dublu de la TVR. Este incadrata ca jurnalist senior la TVR, post pentru care incaseaza anual aproape 87.000 de lei. De asemenea, indemnizatia de membru CA ii mai aduce un venit de 50.000 de lei pe an. Sotul acesteia, ofiter SPP, a incasat anul trecut aproximativ 84.000 de lei salariu.Bogdan Ghitulescu este si producator in TVR, cu un venit anual de 62.000 de lei. La aceasta suma se mai adauga si indemnizatia de 50.000 de lei, pe an, ca membru in CA.Nagy Debreczeni Hajnalka are doua surse principale de venit: 50.000 de lei - indemnizatia din CA si un salariu anual tot de 50.000 de lei de la Fundatia Progress.Sorin Iliesiu incaseaza bani din trei parti: 117.000 de lei, anual, de la UNATC Bucuresti (activitate didactica), 74.000 de lei - indemnizatie "de merit" de la Uniunea Cineastilor si indemnizatia de 50.000 de de lei, de la TVR.Dan Dorin Lazea are, de asemenea, venituri din mai multe locuri: 34.000 de lei, anual, de la Universitatea Bucuresti, 35.000 de lei (anual) de la Camera Deputatilor si indemnizatia de la TVR - 50.000 de lei.Cristian Vasile Petcu a primit indemnizatia de la TVR, de 50.000 de lei pe an, dar si 372 de lei de la Universitatea Craiova (profesor - asociat). Sotia a figureaza in declaratia de avere ca angajat la Curtea de Conturi, cu un salariu de 75.000 de lei anual.Karen Attila Sebesi lucreaza in TVR, pe pozitia de jurnalist senior, de unde a primit un salariu de 52.000 de lei (anual). De asemenea, a beneficiat si de sporul pentru pozitia din CA - 50.000 de lei.Sotia sa figureaza tot ca angajata TVR, in Cluj, cu un salariu de 46.000 de lei pe an.Christel Topescu are un salariu de 94.000 de lei, pe an, in TVR, potrivit declaratiei de avere pe 2019. De asemenea, incaseaza si indemnizatia de 50.000 de lei pentru activitatea din CA.Smaranda Vornicu - Shalit, de asemenea, este angajata in TVR. Are un salariu de 85.000 de lei, anual, dar si indemnizatia de 55.000 de lei in Consiliul de Administratie.