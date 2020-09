Salutul cu cotul nu mai este recomandat de OMS. Care este noua recomandare

Mesajul vine chiar de la seful insitutiei care spune ca trebuie evitata aceasta forma de salut pentru a nu ne apropia la mai putin de un metru de alta persoana. In schimb, recomandarea pe care o propune in locul salutului cu cotul este sa ducem mana la inima pentru a ne saluta cu persoanele pe care le intalnim, potrivit Digi24 Gestul coatelor atinse, in locul stransului de maini sau al imbratisarilor, a fost adoptat rapid de fotbalisti, politicieni, sefi de state si oameni de rand din cauza pandemiei de COVID-19.