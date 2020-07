Salvamar roman ajuns erou in Italia. Barbatul este elogiat de presa din Peninsula dupa ce a salvat de la inec un baietel de 12 ani

Conform La Repubblica , interventia romanului asupra copilului de 12 ani a fost salvatoare.Alin Stoian are 38 de ani, este din Craiova si de 9 ani lucreaza ca salvamar pe plaja Bahia, cea mai populara zona din Ostia, o localitate mica din zona portului antic al Romei.Familia copilului salvat si comunitatea din Ostia i-au trimis mesaje emotionante romanului, relateaza Corriere della Sera , i-a transmis lui Alin mama baietelului si l-a asigurat ca fiul ei s-a externat si este bine."Cand l-am recuperat din apa, baiatul era inconstient, asa ca l-am resuscitat. I-am facut masaj cardiac si respiratie artificiala, in secventa, iar la final, la al patrulea ciclu al procedurii, baiatul a deschis ochii. Ulterior, a intervenit medicul de 118, iar baiatul a fost transportat cu elicopterul la spitalul Bambin Gesu, din Roma", povesteste Alin.Chiar daca baiatul a fost urcat in ambulanta constient, Alin, tata a doi copii (13 si 5 ani), nu a putut dormi nopti intregi, pana cand nu a primit telefonul mamei copilului care l-a asigurat ca fiul ei e bine.