Salvati Copiii: 21% dintre scolile din Romania nu sunt pregatite sa isi primeasca elevii inapoi la scoala

Potrivit unui comunicat transmis News.ro, Salvati Copiii subliniaza ca este nevoie de norme metodologice clare, pentru ca toate scolile sa permita reintoarcerea elevilor, in conditii de siguranta si non-discriminare.Organizatia solicita autoritatilor relevante, atat din domeniul educatiei, cat si al sanatatii, sa elaboreze un ghid comprehensiv care sa ajute scolile sa decida asupra solutiilor optime de incepere a anului scolar in functie de mai multi factori, dincolo de contextul local al incidentei si transmiterii COVID 19: spatiile disponibile si gradul de aglomeratie al scolii, distanta parcursa si modul in care elevii si cadrele didactice ajung la scoala, conditiile igienice din unitatile de invatamant (accesul la apa si canalizare) etc.Toti copiii trebuie sa revina la scoala, in conditii egale de siguranta sanitara si acces real la educatie de calitate."In opinia noastra, in absenta unui astfel de ghid, deciziile privind modalitatea de incepere a cursurilor risca sa fie una gresit fundamentata sau arbitrara si nu pot sprijini asigurarea unei educatii de calitate pentru toti copiii, in functie de circumstantele individuale si de evolutia contextului pandemic", considera Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania.Organizatia solicita Ministerului Educatiei Nationale "sa faca publica situatia unitatilor de invatamant in care functioneaza formatiuni de studiu cu un numar de elevi/prescolari mai mare decat maximum prevazut de legea educatiei nationale, sa comunice solutiile optime pentru inceperea anului scolar in aceste unitati de invatamant, dar si sa supuna dezbaterii publice un set de masuri care sa poata contribui la evitarea unor astfel de situatii in viitor".Organizatia Salvati Copiii Romania saluta totodata anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis , ca decizia privind felul in care va arata participarea scolara sa fie descentralizata si fiecare autoritate locala sa isi asume, in functie de contextul epidemiologic, de comunitate, de nevoile reale ale copiilor si de masurile pe siguranta pe care le implementeaza, cum vor fi organizate cursurile."Punem la dispozitia Presedintiei si a autoritatilor expertiza Salvati Copiii, pentru ca educatia copiilor sa fie prioritatea absoluta a agendei. Este sential e ca toti copiii sa se intoarca la scoala, in conditii de siguranta si de acces egal. Anul scolar nu poate incepe doar pentru unii copii. Scolile trebuie sa asigure copiilor conditii optime, atat de igiena si distantare sociala, cat si de acces real la educatie", a spus Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.Campania "Vreau la scoala", lansata la TIFF, aduce in centrul atentiei restabilirea dreptului tuturor copiilor la educatie, grav afectat de criza Covid-19 si de izolare, si solicita autoritatilor implementarea unor masuri concrete de pregatire a scolilor, in contextul inceperii noului an scolar.Aproape trei milioane de elevi vor reveni la scoala in luna septembrie, iar scoala nu va mai fi la fel ca inainte. Atat scolile, cat si familiile nu trebuie sa se confrunte singure cu aceste provocari.Organizatia Salvati Copiii Romania face apel public catre autoritati - Guvern, Parlament si autoritatile locale - pentru ca, prin eforturi conjugate, sa fie identificate cele mai bune solutii, ca niciun copil sa nu mai fie lasat in afara scolii. Educatia este cu adevarat o urgenta si o prioritate nationala atunci cand toti copiii au acces real si egal la scoala."Este nevoie de asumarea angajamentului de crestere a finantarii educatiei, singura cale care permite implementarea de masuri si planuri de recuperare la nivel national in ceea ce priveste educatia in contextul COVID-19", a precizat Gabriela Alexandrescu.