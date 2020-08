Sanctiune de aproape 3.000 de lei pentru doi barbati care au adresat injurii politistilor in Centrul Vechi

Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei transmis AGERPRES, vineri, in jurul orei 00,45, politisti din cadrul Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat la o terasa mai multe persoane."Imediat, in interiorul localului a intrat un barbat, care a inceput sa profereze injurii la adresa politistilor. Barbatul de 47 de ani a fost sanctionat contraventional, conform prevederilor Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, precum si pentru faptul ca a patruns in incinta localului fara a purta masca de protectie; sanctiuni in valoare totala de 2.800 lei", precizeaza DGPMB.De asemenea, un alt barbat care se afla la masa respectiva a adresat injurii politistilor si a refuzat sa se legitimeze, fiind ulterior imobilizat si condus la sediul subunitatii de politie , unde, dupa ce a fost identificat, i s-au aplicat sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 3.000 lei, conform Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala si Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Avand in vedere prevederile legale in vigoare, societatii comerciale i s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 6.000 de lei.