Sanctiunea primita de angajatorul muncitorilor indieni confirmati cu COVID-19

ITM Bucuresti a finalizat, luni, actiunea de control demarata sambata seara pe santierul unde Directia de Sanatate Publica a semnalat un focar de coronavirus, se precizeaza in comunicatul institutiei."Inspectorii de munca au verificat daca angajatorul respecta prevederile referitoare la prevenirea si stoparea raspandirii virusului SARS-COV 2 in randul angajatilor, precum si legislatia privind securitatea si sanatatea in munca, respectiv in domeniul relatiilor de munca. Echipa de control a stabilit ca toti lucratorii de cetatenie indiana sunt angajati cu forme legale, insa angajatorul a incalcat o serie de dispozitii privind conditiile igienico-sanitare, printre care: dotarea necorespunzatoare cu materiale igienico-sanitare si supraaglomerarea spatiilor de dormit, incalcari care contravin prevederilor legislatiei in vigoare pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-C0V 2, precum si Legii securitatii si sanatatii in munca 319/2006", se mentioneaza in comunicatul ITM Bucuresti.De asemenea, angajatorul nu a realizat, in termenul prevazut, instruirea specifica pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-COV 2 si nu a asigurat personal suficient pentru acordarea primului ajutor si pentru implementarea masurilor de prevenire, potrivit comunicatului ITM Bucuresti.Prin urmare, inspectorii de munca au dispus 11 masuri cu realizare la termen si au aplicat sanctiuni contraventionale astfel: patru amenzi in cuantum de 13.500 lei si sapte avertismente.Angajatorul muncitorilor indieni a mai fost sanctionat si pentru faptul ca nu avea o evidenta clara a orelor lucrate de muncitori si pentru transmiterea cu intarziere a unor date in Revisal, mentioneaza ITM Bucuresti.Controlul inceput de ITM Bucuresti sambata a avut loc in prezenta ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru , si a fost coordonata de inspectorul sef al ITM Bucuresti, Constantin Bujor.