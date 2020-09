Saptamana Europeana a Competentelor Profesionale 2020: Pandemia a accentuat decalajul privind competentele digitale, noi inegalitati

"Organizata de Comisia Europeana, Saptamana Europeana a Competentelor Profesionale este un eveniment anual in cadrul caruia organizatiile locale, regionale sau nationale prezinta ceea ce este mai bun din educatia si formarea profesionala (VET) - un sector capabil sa ofere tuturor oamenilor abilitatile de care au nevoie pentru o viata personala si profesionala implinita. Dupa cinci editii, evenimentul a devenit o platforma de comunicare pentru toate partile interesate de VET din Europa si nu numai."VET pentru tranzitii ecologice si digitale" este tema editiei din acest an, care va fi un eveniment hibrid, avand loc atat la Berlin, in Germania, cat si in format digital la nivelul intregii Uniuni Europene, in perioada 9-13 noiembrie 2020", se arata in comunicatul evenimentului.Pandemia a adus si o serie de provocari, astfel ca "Saptamana din 2020 va juca un rol deosebit de important, avand in vedere provocarile cu care se confrunta comunitatea VET din Europa ca urmare a pandemiei de COVID-19, deoarece ofera un forum incomparabil pentru identificarea problemelor comune si pentru schimbul de solutii".Ambasador al Romaniei pentru Ambasador al Romaniei pentru Saptamana Europeana a Competentelor Profesionale, Cristina Chiriac a declarat ca "Investitia in educatie este sansa unei natii de a avea un viitor prosper. Nevoia de unire a sistemelor de invatamant profesional dual si cel al uceniciei, devenind astfel un singur sistem de invatamant alternativ axat pe nevoile agentilor economici, este o realitate economica actuala care trebuie implementata pentru a rezolva mare parte din problemele pietei fortei de munca. Detinand competente de baza, solide, se asigura dezvoltarea personala si se stimuleaza angajabilitatea si incluziunea sociala, stabilindu-se astfel pilonii durabili pentru o dezvoltare economica sustenabila a tarii. In acest an, este nevoie mai mult ca oricand de constientizarea importantei si a oportunitatilor pe care invatamantul profesional, ucenicia si internship-ul le poate oferi in contextul tranzitiei catre digitalizare a educatiei".Cristina Chiriac face parte dintr-un grup de ambasadori din diferite state membre ale UE care s-au oferit voluntari sa promoveze VET in tarile lor de origine. Comisia Europeana si autoritatile nationale au selectat-o pe Cristina Chiriac pentru rolul avut in domeniul educatiei si formarii profesionale.Potrivit organizatorilor, obiectivele Saptamanii Europene a Competentelor Profesionale sunt de a "prezenta numeroasele modalitati prin care VET poate ajuta tinerii si adultii sa-si "descopere talentul" si sa se pregateasca astazi pentru economia europeana a viitorului; demonstra angajatorilor beneficiile enorme ale investitiei in resursele umane prin sustinerea formarii initiale a tinerilor, precum si imbunatatirea calitatii competentelor (actualizarea competentelor) si recalificarea adultilor, in special intr-o lume post-COVID-19; valida alegerile pe care oamenii le fac atunci cand aleg VET, aratand valoarea sa competitiva".Statistici privind educatia si formarea profesionala (VET) in Europa arata ca:- rata ocuparii fortei de munca a absolventilor VET in Europa este de 78,9% (2019). Sursa: Eurostat - Employment rates of recent graduates, pg. 2.- 10,8% din populatia Europei cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani participa la invatarea in randul adultilor (2019). Sursa: Eurostat - Adult learning statistics.- 60% dintre absolventii VET isi gasesc primul loc de munca pe termen lung in decurs de o luna de la finalizarea studiilor (procentul creste la 80% dupa sase luni) (2018). Sursa: A quick guide to EU action on vocational education and training.- 29% dintre indivizi (UE 27) au competente digitale generale scazute (2019). Sursa: Eurostat.De asemenena, organizatorii precizeaza ca "Pandemia de COVID-19 a accentuat decalajul existent privind competentele digitale si ca urmare apar noi inegalitati. Sursa: European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience".