Sapte focare COVID-19 active in judetul Buzau. La Caminul pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" din Costesti au fost confirmate cele mai multe cazuri

Potrivit sursei citate, din datele facute publice de Directia de Sanatate Publica (DSP) Buzau reiese ca la sectia ATI a SJU Buzau au fost confirmate cu noul coronavirus 12 persoane, iar la Caminul pentru persoane varstnice din Costesti sunt 11 persoane testate pozitiv.La Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau si sectia de Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta au fost depistate cate trei persoane cu COVID-19, iar la o fundatie din comuna Cernatesti, patru persoane.Pe lista focarelor se mai afla doua societati comerciale din municipiul Buzau, unde au fost descoperite patru, respectiv cinci persoane cu acest diagnostic."In toate aceste cazuri, Directia de Sanatate Publica a recomandat o serie de masuri, precum internarea persoanelor confirmate COVID-19, testarea contactilor simptomatici, izolarea la domiciliu, impreuna cu ceilalti membri ai familiei care locuiesc la aceeasi adresa, timp de 14 zile, aplicarea procedurilor de curatenie si dezinfectie terminala, intensificarea masurilor de curatenie si dezinfectie continue, respectarea masurilor pentru prevenirea si limitarea raspandirii coronavirusului. Suplimentar, in urma anchetei epidemiologice desfasurate de DSP Buzau la Caminul pentru persoane varstnice 'Sfintii Constantin si Elena' Costesti, s-a dispus izolarea si tratarea rezidentilor la nivelul unitatii, motivat de patologia acestora", precizeaza sursa citata.De la inceputul pandemiei, in judet au fost confirmate 1.581 de cazuri COVID-19 si s-au inregistrat 41 de decese la persoane cu acest diagnostic.Conform datelor Directiei de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in judetul Buzau au fost confirmate 25 noi cazuri, persoanele in cauza avand varste cuprinse intre 5 si 91 de ani.