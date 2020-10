Sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului se celebreaza la 1 octombrie, ziua cand fetele se gatesc ca pentru nunta

La 1 octombrie 911, in biserica din Vlaherne se facea privegherea pentru salvarea cetatii care era asediata. Maica Domnului s-a aratat la ora patru dimineata, aparand in vazduh si rugandu-se cu lacrimi in ochi. Sfantul Acoperamant era tinut in maini deasupra capetelor credinciosilor. Atunci, Sfantul Andrei cel Nebun pentu Hristos a zis catre ucenicul sau, Epifanie:"O vezi, frate, pe Imparateasa si Doamna tuturor cum se roaga pentru intreaga lume?" Iar Epifanie a zis: "O vad, Parinte, si ma minunez!", potrivit crestinortodox.ro Se zice ca in aceasta zi, rugaciunile catre Maica Domnului se indeplinesc, fiind posibile minuni. Este o sarbatoare cunoscuta si sub denumirea de "Pocroave", care semnifica acoperirea pamantului cu bruma sau zapada Potrvivit traditiei, fetele se gatesc azi ca pentru nunta, fiind vorba despre asocierea intre acoperirea pamantului cu bruma si acoperirea capului fetelor mari cu basmaua de la nunta, semnul trecerii la statutul de femeie maritata.Pe vremuri, fetele se rugau sa le fie acoperit capul cu par bogat, ca sa fie pe placul baietilor, dar si sa le fie acoperit capul in sensul maritisului. Se considera ca fetele care au un par lung si bogat isi gasesc sortitul mai repede.Sarbatoarea Pocroavelor se mai respecta astazi in anumite zone, fiind si hramul satului, locuri in care fetele se gatesc ca pentru nunta si isi servesc rudele cu placinte cu mere sau dovleac.Sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului este marcata in calendarul ortodox cu cruce rosie. Credinciosii nu au voie sa spele sau sa faca treaba in gospodarie in general si trebuie sa tina post.