FOTO VIDEO Cum a aratat sarbatoarea catolica de la Fatima comparativ cu pelerinajul ortodox de la Iasi. Disciplina si piosenie versus agitatori si tensiune

In timp ce in fata Catedralei Mitropolitane oamenii s-au certat cu jandarmii si au huiduit, mii de credinciosi din Portugalia s-au adunat la unul dintre cele mai faimoase sanctuare din tara si au celebrat-o pe Fecioara Maria in liniste, purtand masca si respectand distantarea sociala.Aproximativ 300 de credinciosi s-au adunat saptamana trecuta in fata Catedralei Mitropolitane din Iasi pentru a solicita renuntarea la restrictiile impuse de autoritati pe timpul pelerinajului la moastele Sfintei Parascheva. De la rugaciune si cantece religioase, protestatarii au trecut la discutii aprinse cu Jandarmeria. Fortele de ordine nu au intervenit, in ciuda faptului ca s-a creat o aglomerare de oameni si multi nu poarta masti.Miercuri, 14 octombrie, pelerinii fara buletin de Iasi au primit voie de la jandarmi sa se roage la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, dupa mai multe incidente si imbranceli care ar fi putut degenera . Multi credinciosi n-au respectat regulile sanitare, n-au purtat masti si au sarutat racla cu moaste.Peste 200 de persoane au fortat cordoanele de jandarmi, s-au imbrancit si au huiduit.FOTO Mai multi pelerini au protestat fata de masurile impuse de autoritati in timpul ceremoniilor religioase, pentru limitarea numarului de imbolnaviri cu coronavirus FOTO HeptaPelerini asteapta la rand sa se inchine la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva FOTO HeptaIn fiecare an in luna octombrie, aproximativ 100.000 de oameni se indreapta spre Sanctuarul Fatima din Portugalia pentru a o celebra pe Fecioara Maria. Dar, anul acesta, doar 6.000 de persoane au fost permise in spatiul masiv in aer liber din cauza restrictiilor coronavirusului.Oamenii s-au adunat la unul dintre cele mai faimoase sanctuare ale catolicismului din Portugalia luni seara, 12 octombrie, multi rugandu-se pentru sfarsitul pandemiei, totul in timp ce purtau masti de protectie si pastrau distanta sociala stand in locuri special marcate.Statuia Fatima este purtata in timpul unei ceremonii care marcheaza ultimul pelerinaj al anului la altarul Fatima FOTO HeptaFOTO Hepta