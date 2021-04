UPDATE Delcaratii ale autoritatilor privind masurile luate pentru Sarbatorile Pascale Catolice: Circulatia in Nopatea de Inviere, permisa intre orele 20.00-02.00 VIDEO

Principalele declaratii:Monica Dajbog, purtator de cuvant al MAI:"Angajatii MAI vor fi pregatiti sa intervina atat pentru a mentine ordinea publica si pentru a acorda sprijin cetatenilor in cazul unor situatii de urgenta, cat si pentru a preveni activitatile si comportamentele care favorizeaza raspandirea virusului SARS-CoV-2.Efectivele Ministerului Afacerilor Interne sunt pregatite sa actioneze in orice situatie, inclusiv prin luarea unor masuri cu caracter preventiv, dar ca de fiecare data principalii nostri aliati raman chiar cetatenii de buna-credinta.Facem din nou apel la responsabilitate si maturitate pentru a intelege ca masurile luate de autoritati pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2 trebuie respectate pentru a ne proteja pe noi insine si pe cei din jur.Va reamintim ca,Purtarea mastii de protectie, in mod corect, astfel incat sa acopere nasul si gura, ramane obligatorie, in toate spatiile publice, inclusiv in lacasurile de cult, pe timpul oficierii slujbelor.Recomandam ca deplasarea catre lacasurile de cult sa se realizeze cu evitarea aglomerarilor.De asemenea, accesul credinciosilor in lacasul de cult si in spatiile unde se organizeaza slujbe si adunari religioase se va face astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum 4 mp pentru fiecare persoana si o distanta de minimum 2 m intre persoane.Celelalte masuri de protectie sanitara dispuse pe timpul starii de alerta raman valabile.In aceste zile, peste 5.000 de pompieri vor asigura misiunile de prevenire si interventie la nivel national.".Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, a transmis ca vor fi 10.000 de politisti in strada.