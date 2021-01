Sarbatori religioase - 10 ianuarie

Sf. Ier. Grigorie, episcopul Nyssei; Sf. Cuv. Antipa de la Calapodesti; Sf. Ier. Dometian, episcopul MelitineiDuminica dupa Botezul DomnuluiGreco-catoliceDuminica dupa Botezul Domnului. Sf. Grigore de Nissa; Sf. cuv. pr. Marcian; Sf. ep. DometianRomano-catoliceBotezul DomnuluiSs. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnicSfantul Cuvios Antipa de la Calapodesti este sarbatorit in Biserica Ortodoxa Romana la 10 ianuarieS-a nascut in 1816, in satul Calapodesti, azi in judetul Bacau, numit din botez Alexandru Luchian. La 20 de ani, s-a calugarit si a intrat in obstea Manastirii Caldarusani, unde a stat doi ani. A plecat apoi la Sfantul Munte si s-a stabilit la Schitul romanesc Lacu, unde a vietuit 15 ani.La Muntele Athos a invatat rugaciunea inimii, smerenia si ascultarea desavarsita. Dupa perioada petrecuta la Schitu Lacu, s-a stabilit pentru patru ani la Manastirea Esfigmenu, unde a fost facut schimnic, primind numele de Antipa.In 1860, la aproape 20 de ani de viata traita in Sfantul Munte, a revenit in Moldova, la manastirile din preajma Iasilor. Vazandu-se insa impresurat de multi credinciosi, caci numele lui se facuse cunoscut in toata tara, dupa trei ani a plecat sa se inchine la moastele cuviosilor parinti de la Lavra Pecersca.A ajuns apoi la manastirile din nord, uimind pe toti cu sfintenia vietii lui. De aici, auzind de vestita Manastire Valaam, unul dintre cele mai mari centre monahale din Rusia, aflata pe o insula din Lacul Ladoga, Cuviosul Antipa, iubind linistea si instrainare, in anul 1865 s-a asezat in aceasta manastire. Aici traiau calugari foarte sporiti, lucratori neintrecuti si dascali iscusiti ai rugaciunii lui Iisus.Dupa o vreme, datorita practicarii intense a rugaciunii inimii si a posturilor aspre, se invredniceste de haruri deosebite, savarsind numeroase minuni. La 10 ianuarie 1882, a trecut la cele vesnice. Canonizarea si trecerea in randul sfintilor a fost facuta in Muntele Athos, in anul 1906. Biserica Ortodoxa Romana l-a trecut in randul sfintilor in urma sedintelor de canonizare din 20-21 iunie 1992.* Sfantul Ierarh Grigorie, episcop al Nyssei, pomenit in calendarul crestin ortodox la 10 ianuarie, a fost frate al Sfantului Vasile cel Mare.La fel ca si fratele sau, Sfantul Grigorie a primit o educatie stralucita in cele mai cunoscute scoli ale vremii. A fost casatorit, iar sotia sa, Teozva, atunci cand Sfantul Grigorie a fost hirotonit preot, a fost sfintita diaconita, slujind bolnavilor si ingrijind de cei saraci.Dupa moartea sotiei, Sfantul Grigorie a fost ridicat la treapta episcopiei, in Nyssa, Capadocia. A fost izgonit din scaunul episcopal de imparatul Valens (364-378), care imbratisase erezia ariana.Sfantul Grigorie a participat la lucrarile Sinodului II Ecumenic, in anul 381, intarind credinta in dumnezeirea Duhului Sfant.Se spune despre Sfantul Grigorie al Nyssei ca semana foarte mult cu fratele sau Sfantul Vasile, insa era carunt si putin mai vesel.Citeste si: Joe Biden anunta ajutoare economice de mii de miliarde de dolari, acordate pe fondul pandemiei de COVID-19