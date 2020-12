Sarbatori religioase - 12 decembrie

Sf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuni (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. ep. Spiridon al Trimitundei TaumaturgulRomano-catoliceSs. Fc. Maria de la Guadalupe; Epimah si Alexandru, m.Sfantul Ierarh Spiridon, episcop al Trimitundei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 12 decembrie.Insula Ciprului a fost patria Sfantului Spiridon, care, nascandu-se din parinti simpli, era si el smerit cu inima si bun cu viata. In copilaria sa a fost pastor de oi si, crescand, si-a intemeiat familie si a avut copii.Dar nu dupa multi ani, murindu-i sotia, cu osardie slujea lui Dumnezeu prin fapte bune, iar averea sa o cheltuia spre odihna strainilor. In lume atat de mult a placut lui Dumnezeu, incat s-a invrednicit cu darul facerii de minuni, caci vindeca tot felul de boli, din cele greu de vindecat si izgonea duhurile rele din oameni, cu cuvantul.Pentru aceasta a fost ales episcop al cetatii Trimitundei, din Cipru, in timpul imparatului Constantin cel Mare (306-337).Sfantul Spiridon este unul dintre Sfintii Parinti ai Bisericii.A participat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din 325, marturisind credinta in dumnezeirea lui Iisus Hristos, impotriva ereziei lui Arie.Cuvantarea tinuta in fata adunarii de ierarhi a fost intarita de gestul sau minunat: a luat o caramida si, facand asupra ei semnul crucii cu mana dreapta, a strans-o in cealalta mana si din caramida s-au vazut iesind: focul, care s-a ridicat in vazduh, apa, care a curs pe pamant si in mana Sfantului Spiridon a ramas lutul, inchipuindu-se astfel, prin mijlocirea celor create, adevarul despre Sfanta Treime, cea intr-o fiinta.Despre Sfantul Spiridon se arata ca era foarte atent la cuvintele Sfintei Scripturi, neschimband nici un cuvant din cele scrise in cartile sfinte, care pastrau adevarul.Odata, s-a intamplat ca in mijlocul unui sinod local, la care participau si Sfantul Spiridon, si episcopul Trifilie, cel din urma, cunoscut ca un mare carturar, a fost rugat de ierarhii participanti ca sa spuna un cuvant de invatatura. Si tinand Trifilie o cuvantare a ajuns la cuvintele lui Hristos spuse catre slabanog: "Scoala-te, ia-ti patul tau si mergi la casa ta" (Marcu, 2, 11). Dar el nu a spus asa, ci in loc de pat a zis culcus, adica: "Scoala-te si-ti ia culcusul tau". Auzind Sfantul Spiridon s-a ridicat si l-a intrebat pe vorbitor daca se socoteste mai bun decat Hristos, de se rusineaza de cuvintele Lui.In prezent, moaste sale se afla in Biserica Sfantului Spiridon din insula Corfu. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor")Citeste si: Intalnire intre PNL, USR PLUS si UDMR. Incep negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare