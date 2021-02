Sarbatori religioase - 12 februarie. Povestea Sfantului Ierarh Meletie

Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. Mucenic HristeaGreco-catoliceSf. aep. Meletie al AntiohieiRomano-catoliceSs. Martiri din AbitinaSfantul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 12 februarie.S-a nascut in Armenia, parintii sai fiind crestini si de neam. A trait in timpul imparatilor Constantiu (337-361) si Teodosie cel Mare (379-395).A primit o educatie desavarsita atat in domeniul stiintelor profane, cat si in deprinderea sfintelor dogme ale credintei crestine. S-a desavarsit in toate faptele cele bune, iar pentru viata lui imbunatatita, pentru dragostea lui cea infocata si curata pe care o avea catre Dumnezeu si catre aproapele, precum si pentru blandetea, nerautatea si smerenia sa, era iubit de toti.Pentru aceasta a fost hirotonit episcop in Sevastia din Armenia. Nu dupa mult timp, insa, a fost mutat episcop al Antiohiei.In Antiohia, atat era de iubit si atata evlavie avea poporul pentru dansul, incat se povesteste despre el ca la inceput, dupa ce a intrat in cetate, antiohienii isi numeau copii dupa numele sfantului. Copiii nascuti nu numai din dragostea cea fireasca, ci si din acel asezamant erau mult iubiti de parintii lor.Ocupand scaunul Antiohiei, Sfantul Meletie avea catre popor o mare deschidere pentru a oferi educatie moral-religioasa in masura in care inimile oamenilor sa fie castigate spre dreapta credinta. "Caci sfantul astepta, ca daca va indrepta mai intai obiceiurile cele rele, smulgand spinii si ciulinii din holdele inimilor, sa semene in ele mai cu inlesnire semintele dreptei credinte" ("Vietile Sfintilor").Sfantul Meletie a ajuns in Antiohia in timpul luptelor dintre ortodocsi si arieni. Sustinator al dreptei credinte in fata ereziei ariene (Arie, preot in Alexandria care a trait intre anii 256-336, a initiat una dintre cele mai grave erezii din istoria Bisericii, prin care sustinea ca Fiul nu are o natura identica cu Tatal, lovind prin aceasta temelia Bisericii Crestine care este Hristos Dumnezeu), Sfantul Meletie a ocupat scaunul arhiepiscopal din Antiohia cu intermitente, prigonit de imparatii apostati si arieni care s-au perindat in acel timp la conducerea imperiului.A participat la Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol, din 381, unde s-a aratat un infocat aparator al ortodoxiei, sfarsindu-si viata chiar in timpul lucrarilor acestui sinod.In timpul pastoririi Sfantului Ierarh Meletie, in partile Siriei, in care se afla si Antiohia, si-a inceput nevointa Sfantul Simeon Stalpnicul, cel care a devenit primul "stalpnic" sau "stilit", inaugurand un mod de viata ascetic impresionant.Mai intai, Sfantul Simeon s-a urcat pe un deal inalt si s-a legat cu un lant de fier. Auzind, Sfantul Meletie s-a dus la el si, vazandu-l ferecat, i-a zis: "Poate omul si fara obezi sa se stapaneasca pe sine si nu cu fiare sa se lege de un loc, ci cu voia si intelegerea". Cuviosul Simeon, auzind acestea, s-a folosit si, scotand obezile, s-a legat cu voia sa libera, ca de buna voie sa fie legat pentru Iisus Hristos.