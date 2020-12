Sarbatori religioase - 13 decembrie

Ortodoxe

Greco-catolice

Romano-catolice

Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie si Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza (Dezlegare la peste)Duminica a 28-a dupa RusaliiDuminica 28 dR. Sf. m. Eustratie, Axentie, Eugen, Mardarie si Orest; Sf. m. LuciaDuminica a 3-a din AdventSs. Lucia, fc. m.; Otilia, calug.Sfantul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei, este sarbatorit de Biserica Ortodoxa Romana in ziua de 13 decembrie.Canonizarea mitropolitului Dosoftei a fost aprobata de membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in sedinta de lucru din 5-6 iulie 2005, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Proclamarea solemna a canonizarii Sfantului Ierarh Dosoftei a avut loc in 14 octombrie 2005, la Catedrala mitropolitana din Iasi.S-a nascut in anul 1624 la Suceava, primind la botez numele Dimitrie. A studiat la Iasi, probabil la Colegiul de la Manastirea "Trei Ierarhi" (intemeiat in 1640). De aici a plecat la Liov, unde si-a continuat studiile la Scoala Fratiei Ortodoxe "Adormirea Maicii Domnului". In anul 1648 s-a calugarit la Manastirea Probota, primind numele Dosoftei.A fost ales episcop la Husi (1658-1660) si Roman (1660-1671), apoi mitropolit al Moldovei (1671-1674 si 1675-1686).Personalitate a vietii culturale si spirituale romanesti, cunoscut pentru traducerile sale din literatura patristica si pentru contributia sa la formarea limbii literare romanesti, Sfantul Ierarh Dosoftei a fost unul dintre cei mai mari carturari romani.A fost primul poet national, primul versificator al Psaltirii in tot spatiul rasaritean ortodox, primul traducator din literatura dramatica universala si din cea istorica in limba romana, primul traducator al cartilor de slujba in Moldova, primul carturar roman care a copiat documente si inscriptii, unul dintre primii cunoscatori si traducatori din literatura patristica si post patristica, care a contribuit la formarea limbii literare romanesti.In 1686, in urma campaniei de retragere din Moldova, soldatii polonezi l-au luat cu ei ca ostatic si pe mitropolitul Dosoftei. A ramas in exil pana la sfarsitul vietii. A trecut la Domnul la 13 decembrie 1693 si a fost inmormantat in Biserica "Nasterea Domnului" din Zolkiew (Ucraina).Astazi sunt pomeniti Sfintii Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie si Orest, care au trait in timpul persecutiei anticrestine ordonata de Diocletian (284-305).Eustratie, crestin in taina, era soldat in trupele graniceresti ale Imperiului Roman, in Armenia. Vazand chinurile la care erau supusi crestinii de catre autoritati si fiind indemnat la mucenicie printr-o descoperire, si-a marturisit deschis credinta.A fost supus la torturi si cu ajutorul lui Hristos s-a facut sanatos. Ranile facute de calai se tamaduiau miraculos in vazul multimii care privea la chinurile sale. Acest fapt l-a adus la credinta si pe prietenul sau, Evghenie. Au fost amandoi dusi din Sevastia la Nicopole, in lanturi. Un crestin cu numele Mardarie, vazandu-i suferind cumplit, l-a marturisit si el pe Hristos si a fost ucis in chinuri grele.Preotul Auxentie, cel prin care Eustratie primise indemnul de a marturisi ca este crestin, a fost, de asemenea, adus la judecata si ucis.Sfantului Evghenie i s-a taiat limba, i s-au zdrobit fluierele picioarelor si a murit in acea teribila suferinta.Un soldat cu numele Orest a vrut sa-l loveasca pe unul dintre prigonitori si asa a fost cunoscut ca era crestin si a fost dus impreuna cu Sfantul Eustratie in Capadocia, unde au fost omorati. Sfantul Orest a fost pus pe un pat incins, iar Sfantul Eustratie a fost ars, fiind aruncat intr-un cuptor.