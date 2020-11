Sarbatori religioase - 14 noiembrie. Povestea Sfantului Apostol Filip

Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului (Lasatul secului pentru Postul Nasterii Domnului)Greco-catoliceSf. ap. FilipRomano-catoliceSf. Stefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, calug. m.Sfantul Apostol Filip este pomenit in calendarul crestin ortodox la 14 noiembrie.Este unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului Iisus Hristos, originar din cetatea Betsaida din Galileea."Langa Marea Galileii era o cetate care se numea Betsaida, aproape de Horazin si Capernaum. Iar Betsaida inseamna in limba evreiasca 'Casa Vanatorilor', pentru ca vietuiau acolo vanatori de peste. In acea cetate s-au nascut trei apostoli: Petru, Andrei si Filip" (Vietile Sfintilor).Sfantul Filip din copilarie a fost dat la invatatura si cunostea bine scrierile prorocilor Vechiului Testament despre Mesia Cel asteptat. Lui ii spune Mantuitorul: "Urmeaza-mi", dupa cum arata Sfantul Apostol Ioan in Evanghelia sa (I, 43), iar Sfantul Apostol Filip a urmat cu convingere aceasta chemare.Dupa Cinzecime, cand apostolii au fost imbracati cu putere de sus pentru a propovadui Evanghelia ("evangelie", in greaca - "veste buna" sau "buna vestire") in lume, s-au tras la sorti locurile unde va merge fiecare apostol in misiunea de raspandire a credintei.Sfantului Apostol Filip i-a revenit Frigia si Ieropole. A strabatut toata Asia Mica si, intalnindu-se cu Sfantul Apostol Bartolomeu, au poposit impreuna in Lidia, apoi in Ieropole. A indurat mari suferinte si ispite pentru a face cunoscuta vestea cea buna printre popoarele pagane. A fost ucis la Ieropole, prin crucificare cu capul in jos.Astazi este pomenit si Sfantul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.Sfantul Grigorie Palama este sarbatorit de doua ori pe an: pe 14 noiembrie si in duminica a doua din Postul Mare.S-a nascut la Constantinopol. A ramas insa de mic orfan de tata, fiind crescut de mama sa care a reusit sa ii asigure o buna educatie.A intrat in viata monahala de tanar, impreuna cu familia. Mama sa s-a calugarit intr-o manastire de maici, iar el si fratii sai au plecat la Muntele Athos.La Manastirea Vatoped, din Muntele Athos, a vietuit sub indrumarea duhovniceasca a parintelui Nicodim.In contextul controverselor teologice in jurul isihasmului, Sfantul Grigorie Palama a aparat Ortodoxia, fiind sustinatorul teologiei energiilor necreate (1337-l368).Sfantul Grigorie Palama a fost un aparator al monahilor isihasti care practicau lucrarea trezviei si a rugaciunii neincetate si vedeau lumina necreata a lui Dumnezeu.Adversarii isihastilor negau posibilitatea vederii lui Dumnezeu, spunand ca Dumnezeu nu poate fi vazut de catre om. Respingand distinctia dintre fiinta si energii in Dumnezeu, acestia excludeau orice posibilitate de comuniune reala a omului cu Dumnezeu.Sfantul Grigorie a fost numit arhiepiscop al Tesalonicului, facand multe minuni si vindecand multi bolnavi.A trecut la cele vesnice in 1340, la 63 de ani. A fost canonizat la noua ani de la moartea sa. Moastele Sfantului Grigorie Palama se pastreaza la Tesalonic. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor")Citeste si: Cine a fost Sfantul Mina, sarbatorit de ortodocsi pe 11 noiembrie