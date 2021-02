Sarbatori religioase - 16 februarie

Sf. Sfintiti Mc. Pamfil preotul si Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul ConstantinopoluluiGreco-catoliceSf. m. Pamfil si cei impreuna cu elRomano-catoliceSs. Pamfil si ins., m.Sfintii Mucenici Pamfil, preot, si Valent, diacon, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 16 februarie.Sfantul Pamfil slujea in Cezareea Palestinei, originar fiind din Beirut. A fost omorat impreuna cu alti 11 crestini, printre care si diaconul Valent din Ierusalim, la ordinul lui Firmilian, guvernator al Palestinei in timpul imparatului roman Diocletian (284-305). Intre cei ucisi atunci au fost si cinci tineri crestini, frati, din Egipt. Numele celor cinci, Ilie, Ieremia, Isaia, Samuil si Daniil, nefiind intelese, pentru ca nu erau obisnuite romanilor, guvernatorul ii intreba de patria lor. Iar ei vorbeau de mostenirea duhovniceasca, adica de Ierusalimul de sus.Guvernatorul nu pricepea ce este Ierusalimul si in ce parte se afla, pentru ca in vremurile acelea sfanta cetate nu se mai numea Ierusalim, ci Aelia Capitolina, orasul ridicat de imparatul roman Hadrian (117-138) pe locul Ierusalimului.Pentru aceasta nedumerire si socotind ca cei care marturiseau credinta crestina si-au zidit undeva acea cetate si voiesc sa se impotriveasca romanilor, guvernatorul a poruncit ca tinerii sa fie supusi unor cumplite torturi pentru a marturisi unde este acel loc.Nu a putut insa sa afle nimic mai mult de la ei decat numai marturisirea numelui lui Hristos si pomenirea Ierusalimului celui de sus. In cele din urma a hotarat sa fie ucisi cu sabia.A intrebat apoi despre preotul Pamfil si despre Valent diaconul si, afland ca au fost mult chinuiti mai inainte cu doi ani de catre guvernatorul Urban, fiind tinuti in temnita atata vreme, n-a voit sa-i chinuiasca mai mult, ci numai i-a intrebat daca vor sa se inchine zeilor. Dar, fiind neinduplecati, i-a condamnat, de asemenea, la taiere cu sabia.