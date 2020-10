Sarbatori religioase - 18 octombrie. Povestea Sfantului Apostol si Evanghelist Luca

Sf. Ap. si Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel BatranDuminica a 20-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 20 dR. Sf. ap. si ev. LucaRomano-catoliceDuminica a 29-a de peste anSf. Luca, ev.Sfantul Apostol si Evanghelist Luca este pomenit in calendarul crestin ortodox la 18 octombrie.Sfantul Evanghelist Luca era din Antiohia Siriei, de profesie medic. A avut parte de o educatie deosebita, cunostea bine limba greaca si avea cunostinte in domeniul artelor plastice, fiind cel dintai care a zugravit o icoana a Maicii Domnului, purtand in brate pe Pruncul cel mai inainte de veci, pe Iisus Hristos.Sfantul Luca a pictat pe lemn si chipurile sfintilor Apostoli Petru si Pavel, punand astfel temei traditiei zugravirii sfintelor icoane in Biserica.Este autorul a doua dintre cartile Noului Testament: Evanghelia care ii poarta numele si cartea Faptele Sfintilor Apostolilor. A fost martor al propovaduirii Domnului si al patimilor Lui.Sfantul Evanghelist Luca a fost unul din cei saptezeci de apostoli, despre care chiar el pomeneste in Evanghelia sa: "A aratat Domnul si pe multi altii saptezeci si i-a trimis, cate doi, inaintea fetii Sale, in toata cetatea si locul". Fiind in aceasta randuiala apostoleasca, Sfantul Evanghelist Luca, prin propovaduirea sa, pregatea calea Fiului Lui Dumnezeu, incredintand multimile ca Mesia, Care era asteptat, a venit in lume.Inviind Hristos, pe cand Sfantul Apostol Luca si Sfantul Apostol Cleopa mergeau in Emaus si vorbeau intre ei cu jale despre patimirile iubitului lor invatator, S-a aratat si apropiindu-se de dansii, le-a zis: "Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbati unul cu altul in drumul vostru? Iar ei s-au oprit, cuprinsi de intristare" (Luca 24; 17). Si a fost atunci calator Sfantul Apostol Luca impreuna cu Acela Care a zis pentru Sine: "Eu sunt Calea, Adevarul si Viata" (Ioan, 14; 6).Sfantul Luca facea parte din comunitatea crestinilor din Ierusalim in momentul convertirii lui Saul, care avea sa devina Sfantul Apostol Pavel, si i-a devenit, in scurta vreme, insotitor in calatoriile misionare si pe perioada detentiei romane a acestuia. Intalnirea Sfantului Evanghelist Luca cu Sfantul Apostol Pavel a avut loc la Troa (Fap. 20; 5-6), dupa cele trei luni petrecute de Sfantul Pavel in Grecia. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor")