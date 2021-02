Sarbatori religioase - 23 februarie. Povestea Sfantului Sfintit Mucenic Policarp

Sf. Sfintit Mc. Policarp, episcopul Smirnei; Sf. GorgoniaGreco-catoliceSf. ep. m. Policarp al Smirnei.Romano-catoliceSf. Policarp, ep. m.Sfantul Sfintit Mucenic Policarp este pomenit in calendarul crestin ortodox la 23 februarie.Slavitul si sfintitul marturisitor al lui Hristos, Policarp, era prin nastere si crestere fiu al cetatii Efesului.Parintii sai erau bine credinciosi, foarte bogati si milostivi. Tatal sau se numea Pangratie, iar mama sa Teodora. Au fost denuntati pentru credinta lor, fiind torturati si mult chinuiti cu foamea, cu setea si cu alte patimiri rele. Teodora era atunci insarcinata cu Sfantul Policarp si a nascut copilul in temnita. In cele din urma Pangratie si Teodora au fost ucisi.Pruncul a fost dus la o femeie bogata si crestina, cu numele Calista, care l-a botezat si l-a crescut cu toata purtarea de grija si sarguinta, fara sa spuna nimanui taina aceasta, asa cum insusi ingerul i-a aratat.Cand a implinit 20 de ani, Sfantul Policarp a plecat, cu voia mamei sale sufletesti, sa il vada pe Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan, care facea cunoscuta Evanghelia in alte parti ale Asiei.S-a facut ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan si, impreuna cu el, a umblat din loc in loc, din tara in tara si, avand multe suferinte, de foame, de sete, lipsa hainelor si multe alte stramtorari, propovaduia cuvantul Evangheliei lui Hristos, ca si un apostol.Sfantul Policarp a urmat in scaunul episcopal al Smirnei Sfantului Vucol, cel care a fost hirotonit ca episcop de Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan.In calitate de ierarh a pastorit apostoleste Biserica lui Dumnezeu, suferind multe dureri si straduinta pentru mantuirea sufletelor omenesti. A fost invatator si urmator al Sfintilor Apostoli si proroc sfant; pentru ca toate cele pe care le spunea se implineau intocmai.Sfantul Policarp a depus mari eforturi pentru combaterea ereziilor si a sectelor gnostice iudeo-crestine.A patimit moarte muceniceasca in timpul imparatului roman Marcus Aurelius (161-180), cand s-a dezlantuit persecutia impotriva crestinilor in Smirna, conform formulei: "non licet esse vos" ("nu va este permis sa existati").A fost condamnat sa fie dat fiarelor in amfiteatru, dar fiindca la "jocuri" lupta cu fiarele se incheiase a fost osandit la moarte pe rug; si pentru ca focul parea sa nu-l atinga, a fost ucis cu o sulita.