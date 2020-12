Sarbatori religioase - 24 decembrie

Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Craciunului)Greco-catoliceSf. m. Eugenia. Post si AjunRomano-catoliceSs. Stramosi ai lui Iisus; Tarsila, fc.Sfanta Cuvioasa Mucenica Eugenia (Evghenia) este pomenita in calendarul crestin ortodox in 24 decembrie.Sfanta Eugenia s-a nascut la Roma, intr-o familie ce facea parte din aristocratie. Tatal sau, Filip, a fost numit guvernator al Egiptului si s-a mutat de la Roma in Alexandria, impreuna cu familia.In Alexandria, tanara Eugenia, foarte frumoasa si cu o educatie solida, buna cunoscatoare a celor doua culturi, greaca si latina, a intrat ca din intamplare, sau mai bine zis din purtarea de grija a lui Dumnezeu, in posesia unei carti ce cuprindea epistolele Sfantului Apostol Pavel, pe care citind-o cu luare-aminte, a aflat ca unul este Dumnezeul cel adevarat, Care a facut toata lumea.Mintea ei indata s-a luminat. Deci, a crezut in Hristos cu inima neindoita, dar cu gura nu indraznea a-L marturisi pe fata temandu-se de mania parintilor sai.A fugit de acasa si a intrat intr-o manastire de calugari, pretinzand ca este famen. A dus o viata de asceza deosebita.Tatal Sfintei Eugenia, descoperind noua viata a fiicei sale, s-a botezat in credinta crestina, impreuna cu toata familia, si a renuntat la functia sa. A fost omorat de catre noul guvernator al Egiptului prin ucigasi platiti.Sfanta Eugenia a fost ucisa in timpul prigoanei dezlantuite de imparatul roman Galeriu (305-311), chiar in ziua Nasterii Domnului.Astazi este ziua de pregatire pentru intampinarea marelui praznic al Nasterii Mantuitorului nostru Iisus Hristos (Ajunul Craciunului). Este o zi deosebita din punct de vedere liturgic si, de asemenea, ultima zi a Postului Craciunului este zi de post mai aspru decat celelalte zile, deoarece se ajuneaza pana seara.Citeste si: Un milion de americani au fost vaccinati contra COVID-19. Imunolog: SUA ar putea ajunge la un nivel de imunizare de 70-85% pana la vara