Sarbatori religioase - 25 ianuarie. Cine a fost Sfantul Ierarh Grigorie Teologul

Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Ier. Bretanion, episcopul TomisuluiSf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din TomisConvertirea Sf. Paul, ap.Sf. Bretanion, ep. de TomisSfantul Ierarh Grigorie Teologul este pomenit in calendarul crestin ortodox in 25 ianuarie.S-a nascut in apropierea Naziansului, o cetate din Capadocia. Studiile le-a facut in Cezareea Capadociei, unde l-a intalnit pe Sfantul Vasile cel Mare, de care il va lega o stransa prietenie tot restul vietii. Si-a desavarsit pregatirea intelectuala la scoli din Cezareea Palestinei, Alexandria si apoi la Atena.In acel timp imparat la Constantinopol era Constantiu (337-361), fiul imparatului Constantin cel Mare, si impreuna cu cei doi Mari Parinti ai Bisericii, Sfantul Vasile si Sfantul Grigorie, invata, la Atena, si viitorul imparat Iulian Apostatul (361-363), cel care a incercat sa readuca Imperiul Roman de la crestinism la paganism, declansand noi persecutii impotriva crestinilor.De aceea, de multe ori Sfantul Grigorie spunea: "O! cat de mare rautate hraneste pamantul Romei si al grecilor!", pentru ca vedea mai inainte ceea ce avea sa se intample.Dupa anii de studiu de la Atena, Sfantul Grigorie s-a intors la Nazians.Sfantul Grigorie a primit botezul crestin chiar din mainile tatalui sau, care era episcop. A fost botezat mult mai tarziu pentru ca in acele vremuri exista un obicei, ca pentru cei mai multi dintre crestini Botezul sa fie amanat pana la varsta la care Mantuitorul Hristos s-a botezat in Iordan de catre Sfantul Proroc si Botezator Ioan, adica in jurul varstei de 30 de ani.Aceasta practica a fost inlaturata de marii Parinti ai Bisericii, intre care s-a aflat chiar Sfantul Grigorie Teologul, alaturi de Sfantul Vasile cel Mare si Sfantul Grigorie, episcopul Nyssei.Sfantul Grigorie Teologul a fost hirotonit preot, la insistentele Sfantului Vasile cel Mare si a fost hirotonit episcop de Sasima. A fost instalat in scaunul de episcop al Constantinopolului, la ceremonie fiind de fata si imparatul Teodosie (379-395). Intronizarea a fost confirmata de Sinodul al II-lea Ecumenic, din anul 381, care a avut loc la Constantinopol, Sfantul Grigorie fiind chemat sa prezideze lucrarile adunarii bisericesti. Contestat insa de anumiti ierarhi, sositi mai tarziu la lucrari, Sfantul Grigorie a renuntat la aceasta functie clericala.Sfantul Grigorie a primit numele de "Teologul" pentru marea sa pricepere in formularea clara si fara echivoc a adevarurilor de credinta, recunoscute ca atare la Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, din anul 451.Ultimii ani de viata i-a petrecut in locurile natale, dedicandu-se rugaciunii, studiului si scrisului. In Capadocia a avut si sfarsitul, fiind ingropat in cetatea Nazianz.* Astazi este pomenit de Biserica si Sfantul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului.Sfantul Bretanion, originar din Capadocia, a fost unul dintre ucenicii Sfantului Vasile cel Mare. A ocupat scaunul Episcopiei Tomisului (Constanta de azi), in jurul anului 360.A dus o viata ascetica, aparand dreapta credinta cu mult curaj, chiar in fata imparatului Valens (364-378), care era adept al ereziei ariene. Acesta i-a cerut Sfantului Bretanion, pe cand se afla la Tomis, in 369, la intoarcerea dintr-o expeditie impotriva gotilor, sa treaca de partea arienilor. Sfantul Ierarh Bretanion a vorbit atunci imparatului cu indrazneala despre hotararile care au fost luate de Sfanti Parinti participanti la Sinodul I de la Niceea (325) impotriva lui Arie, pe care nu putea sa le incalce.Apoi s-a retras cu credinciosii sai intr-o alta biserica din Tomis, lasand pe imparat singur. Valens a incercat sa-l exileze, dar de teama sa nu se rascoale "scitii" din Dacia Pontica a renuntat.Sfantul Ierarh Bretanion a incurajat mult viata ascetica si nevointa sihastrilor de prin pesteri mici si bisericute rupestre, dupa obiceiul sihastrilor din Capadocia. In timpul pastoriei sale existau in Eparhia Tomisului cateva asezari monahale renumite, cu calugari carturari si teologi. Este posibil ca Sfantul Bretanion al Tomisului sa fi inaltat bazilica de pe cripta cu moastele celor patru martiri de la Niculitel, ale carei ruine impreuna cu "martirionul" au fost descoperite in anul 1971.Cu putin inainte de anul 381, Sfantul Episcop Betranion si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu si este cinstit de Biserica Ortodoxa ca sfant, la 25 ianuarie.