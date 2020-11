Sarbatori religioase - 27 noiembrie

Sf. Mare Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanael si PinufrieGreco-catoliceSf. m. Iacob PersanulRomano-catoliceSf. Virgil, ep.Sfantul Mare Mucenic Iacob Persul este pomenit in calendarul crestin ortodox la 27 noiembrie.Sfantul Mucenic Iacob a trait in Persia in perioada in care pe tronul Imperiului Bizantin se afla Arcadius (395-408). Sfantul Iacob provenea dintr-o familie crestina, el insusi fiind crestin, si a ocupat functii inalte in administratia persana.Dar din cauza vietii agitate care se ducea la curte, Sfantul Iacob a fost ispitit sa ia parte la ritualurile mazdeene, cazand astfel din credinta crestina.Venindu-si in fire, s-a pocait si plangand pentru caderea sa, a fost vazut de un slujbas de la curte si parat regelui ca este crestin. Intrebat fiind de acesta daca este 'nazarinean', Sfantul Iacob a marturisit ca este crestin.Pentru a fi exemplu pentru cei care ar fi voit sa imbratiseze credinta crestina, regele a dat hotarare de moarte cumplita asupra Sfantului Mare Mucenic Iacob, ca fiecare madular al sau sa primeasca deosebita chinuire, prin taiere.In acel ceas al durerii sale, Sfantul Mucenic a ridicat ochii la cer si a spus: "Doamne Dumnezeul meu asculta-ma pe mine robul Tau si cautand din inaltimea cea sfanta a Ta, da-mi tarie si putere in ceasul acesta pentru ca sa rabd durerile acestea si sa-mi rasplatesc cu sangele meu greseala, caci ma lepadasem de Tine facatorul si Stapanul meu. Acum imi pare rau de aceasta si ma intorc la Tine, Dumnezeul meu. Marturisesc Preasfant numele Tau si-mi pun sufletul meu pentru Tine. Iar Tu, Doamne, trimite-mi ajutorul Tau spre rabdare, ca sa vada vrajmasii Tai si sa se rusineze, caci Tu, Doamne, m-ai ajutat si m-ai mangaiat" (Vietile Sfintilor).Timp de cateva ore, chinuitorii Sfantului Iacob au taiat din trupul acestuia, si in toata aceasta vremea din trupul sau iesea o buna mireasma ca dintr-un chiparos.La sfarsit Sfantul Iacob, invingand durerea a spus: "Sfant, Sfant, Sfant esti Dumnezeule, Atottiitorule, Parinte, Fiule si Duhule Sfinte, Cel ce esti laudat de heruvimi si slavit de serafimi si preamarit de toate cetele ceresti, precum si de toata suflarea, cauta spre mine, Dumnezeule al viilor si al mortilor, si ma auzi pe mine care sunt abia viu. Caci iata ca imi sunt taiate toate madularele si zace trupul meu o parte mort si alta parte inca putin viu. Si nu am picioare cu care sa stau inaintea Ta, Doamne; nu am maini pe care sa le ridic spre rugaciune catre Tine, Stapane. Nu am genunchi pe care, cazand, sa ma inchin Tie, Ziditorului meu; mainile, picioarele, umerii si pulpele mele imi sunt taiate, iar eu sunt aruncat inaintea ta, Atotvazatorule ca o casa cazuta si ca un copac fara de ramuri. Rogu-Te dar pe Tine, iubitorule de oameni, nu ma lasa pana in sfarsit, ci scoate din temnita sufletul meu" (Vietile Sfintilor).Asa rugandu-se el, unul din cei ce stateau inainte, luand cutitul, i-a taiat sfintitul sau cap. Si astfel savarsindu-si nevointa patimirii, si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. Iar trupul sau a zacut pe pamant pana in noapte. Apoi dupa ce s-a innoptat au adunat credinciosii madularele lui si le-au ingropat. (sursa: vol. "Vietile Sfintilor").Citeste si: Ce a raspuns Marcel Ciolacu cand a fost intrebat ce il recomanda pe fiul lui Piedone pentru a fi pe listele PSD pentru parlamentare