Sarbatori religioase - 29 octombrie. Viata Sfintei Cuvioase Anastasia Romana

OrtodoxeSf. Cuv. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie si Maria, nepoata saGreco-catoliceSf. cuv. m. Anastasia Romana; Sf. cuv. AvramieRomano-catoliceSs. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.Sfanta Cuvioasa Mucenica Anastasia Romana este pomenita in calendarul crestin ortodox la 29 octombrie.Sfanta Mucenica era din Roma si a trait in vremea imparatilor romani Deciu (249-251) si Valerian (253-260). Cu toate ca s-a nascut intr-o familie bogata, a ramas orfana la numai trei ani. A fost dusa la o manastire de femei de pe langa Roma, unde a crescut-o Sofia, o maicuta.Dupa ce a a ajuns la adolescenta a inceput sa fie cunoscuta pentru frumusetea ei. Probus, administratorul orasului, a trimis soldatii sa o aduca pe Anastasia la el cand a implinit 17 ani.Adusa in fata guvernatorului Probus, Anastasia si-a declarat credinta in Hristos. Vazand tineretea si frumusetea ei, Probus a incercat mai intai sa o linguseasca si sa o faca sa il renege pe Hristos, spunandu-i ca pierde multe placeri ale vietii.Cand a vazut ca nu e cu putinta, a condamnat-o la torturi cumplite. A fost biciuita, lovita si taiata. De doua ori i s-a facut sete si a cerut apa, iar un crestin, Chiril, i-a dat sa bea, el fiind binecuvantat de Anastasia si decapitat de pagani.I-au fost taiati sanii si limba, dar un inger al Domnului a venit si a incurajat-o.Poporul, vazand tratamentul inuman, s-a indignat, iar guvernatorul a fost obligat sa inceteze tortura. La sfarsit, a fost decapitata cu sabia. Trupul sfintei a fost aruncat in afara orasului sa fie mancat de fiarele salbatice, dar Domnul nu a permis ca sfintele ei moaste sa fie dezonorate. La ordinul unui inger sfant, stareta Sofia a plecat sa caute trupul mutilat al Sfintei Anastasia si, cu ajutorul a doi crestini, a inmormantat trupul.In acest fel, Sf. Anastasia a primit cununa muceniciei.