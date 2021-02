Sarbatori religioase - 6 februarie

Ortodoxe

Greco-catolice

Romano-catolice

Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei, si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel MareSf. ep. Vucol al Smirnei; Sf. m. IulianSs. Paul Miki si ins., m.; Doroteea si Teofil, m.Sfantul Vucol, episcop al Smirnei, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 6 februarie.A primit credinta crestina in urma propovaduirii apostolilor si s-a facut cunoscut Sfantului Apostol si Evanghelist Ioan, prin credinta si ravna sa pentru Hristos.Sfantul Vucol a fost hirotonit episcop al Smirnei, cetate antica din Asia Mica (in prezent Izmir, Turcia), de catre Sfantul Apostol si Evanghelist Ioan.Inainte de a pleca la Domnul, a lasat urmas in locul sau pe Sfantul Mucenic Policarp (praznuit la 23 februarie).