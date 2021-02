Sarbatori religioase - 7 februarie

Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din EladaDuminica a 16-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 16 dR. Sf. ep. Partenie; Sf. cuv. LucaRomano-catoliceDuminica a 5-a de peste anSf. Richard, rege; Fer. Ana-Maria Adorni, calug.Sfantul Ierarh Partenie este pomenit in calendarul crestin ortodox la 7 februarie.Nascut in Melitopole, Misia (Asia Mica), Sfantul Partenie era fiul unui diacon al bisericii din cetatea natala, Hristofor.A fost pescar de meserie, nestiutor de carte, dar foarte bun si milostiv cu oamenii. Cunoscut pentru aceste daruri ale sale, la 18 ani a fost chemat de episcopul cetatii Melitopole, Filip, care l-a trimis sa invete carte, dupa care l-a hirotonit preot.Pentru nevointa sa si pentru sfintenia vietii sale a primit de la Dumnezeu daruri minunate de vindecare a celor suferinzi. Pentru aceasta a fost hirotonit episcop al Lampsacului de arhiepiscopul Cizicului, Ahilie.Locuitori acestei cetati erau insa in cea mai mare parte inchinatori la idoli. Eforturile facute de Sfantul Partenie pentru aducerea la credinta a acestora au fost incununate de succes, multi vedeau faptele sale minunate, credeau in Hristos si se botezau.Sfantul Partenie este cunoscut pentru darul sau de a vindeca oamenii stapaniti de duhuri rele.A venit odata la dansul un om care avea in sine un duh necurat. Dar apropiindu-se de omul lui Dumnezeu, adica de Partenie, sfantul i-a spus acestui duh rau sa iasa din zidirea lui Dumnezeu."Si unde imi vei poruncii sa ma duc", a intrebat cel izgonit. Sfantul i-a zis lui: "Iti dau eu un loc unde sa mergi". Zis-a lui diavolul: "Mi se pare ca imi vei zice sa ma duc in porci". Grait-a lui sfantul: "Ba nu, iti voi da tie un om, in care intrand sa locuiesti, dar numai din acesta acum sa iesi".Cerand diavolul sa i se spuna unde va sta, Sfantul Partenie a zis: "Iata, eu sunt omul, intra si locuieste in mine". Iar diavolul, ca de foc arzandu-se, i-a strigat ca nu poate el sa intre in casa lui Dumnezeu. Acestea zicandu-le, a iesit si s-a dus in locuri pustii si neumblate, iar omul acela a ramas sanatos.