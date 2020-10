Sarbatori religioase. Sfintii zilei de 31 octombrie

Sfintii Apostoli pomeniti astazi sunt socotiti printre cei saptezeci de ucenici ai Mantuitorului Iisus Hristos. Acestia sunt consemnati in Sfanta Scriptura pentru lucrarea lor impreuna cu Sfantul Apostol Pavel la intemeierea Bisericii din Roma (Rom. 16, 8-11).Sfantul Stahie a fost asezat episcop in Bizant de Sfantul Apostol Andrei. Sfintii Amplie si Urban au fost pusi episcopi tot de Sfantul Andrei: Amplie in Odisopole (Varna de astazi), iar Urban in Macedonia. Au fost amandoi martirizati.Sfantul Narcis a fost episcop la Atena, Sfantul Apelie, la Heracleea, iar Sfantul Aristobul in Britania si, marturisind pe Hristos, au plecat din aceasta lume.Astazi este pomenit si Sfantul Mucenic Epimah. Originar din cetatea Pelusiu din Egipt, Sfantul Mucenic Epimah era un crestin ravnitor. A trait in timpul guvernatorului Apelian, care chinuia crestinii din Alexandria.Sfantul Epimah a rasturnat jertfelnicul in timp ce se aduceau jertfe idolilor. A fost prins si supus la chinuri. In timpul schingiuirilor, s-a apropiat de el o femeie care era oarba de un ochi. Dar cazand o picatura din sangele sfantului mucenic, ochiul i s-a vindecat. Sfantul Mucenic Epimah a primit sfarsit sau mucenicesc prin taierea capului.Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis; Sf. Mc. EpimahSf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis, din cei 70; Sf. m. EpimahSf. Alfons Rodriguez, calug.