Sarbatorile de iarna. Orasele din Romania in care se organizeaza targuri de Craciun in 2020

Zeci de oameni, cu sau fara masca, s-au ingramadit la chioscurile care vindeau vin fiert si produse traditionale la Targul de Craciun. Desi primarul orasului a anuntat ca nu va exista targ de Craciun, dupa aprinderea luminitelor din oras, peste 200 de casute impodobite de sarbatoare au fost inchiriate de comercianti."Fara targ de Craciun, fara multe lucruri anul acesta", spunea Mihai Chirica, Primarul din Iasi, de Ziua Nationala.Pe site-ul Primariei Municipiului Iasi, insa, informatiile sunt diferite:In acest an pentru targurile de sarbatori vor fi amenajate 59 de casute. Din numarul total, 20 vor fi amplasate in zona Bisericii Trei Ierarhi, 9 in zona Mitropoliei si 20 in Piata Unirii."Ne-am gandit la organizarea unui Targ de Craciun si in cartierul Alexandru cel Bun. Acolo vom duce 10 casute ornate. In Piata Unirii vom avea o alta prezentare a Targului de Craciun. Vom avea un stalp de aproximativ 15 metri inaltime. Pe el vom instala multe instalatii luminoase, iar targul va fi dedesubt. In mijlocul casutelor vom avea si un brad. Vom avea numai comercianti de produse traditionale, alimentare si nealimentare", a anuntat edilul.In cadrul Targul "Decembrie Magic" au fost amplasate in zona centrala 26 de casute unde se vand produse variate, de la jucarii, la articole specifice perioadei si sarbatorilor, dulciuri, produse apicole etc.Autoritatile sustin ca tin cont de respectarea masurilor instituite la nivel national in acest sens:"Pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, accesul in Targul "Decembrie Magic" se va face in baza unor reguli foarte stricte - purtarea mastii de protectie si distantarea de siguranta sunt obligatorii; vizitatorii trebuie sa respecte marcajele, indicatoarele si circuitele prestabilite; precum si distantarea fizica pentru clienti in fata standurilor; comerciantii vor dezinfecta regulat suprafetele de expunere; iar in perimetrul targului nu se va permite accesul persoanelor care prezinta simptome specifice infectiilor respiratorii (tuse, rinoree, febra, stare generala alterata)", se arata intr-un comunicat al Primariei Ramnicu Valcea.Edilul Mircia Gutau a anuntat inca de acum doua saptamani ca nu va renunta la acest eveniment traditional: "Copiii isi vor putea cumpara o acadea, o turta dulce, adultii un pahar cu vin fiert, trebuie sa se simta, cat de cat, spiritul sarbatorilor. Nu vor fi nici focuri de artificii, nici spectacole. Dar, orasul va fi impodobit, vom putea admira luminitele traditionale", a explicat primarul din Ramnicu Valcea, marturisind ca "oricum, o sa fie o umbra a sarbatorilor din cauza coronavirusului".Targul de Craciun din Craiova s-a dovedit a fi un esec inca de la deschidere. Comerciantii au fost obligati sa isi inchida chioscurile la mai putin de o ora dupa inaugurarea targului, scrie Gazeta de Sud.Politisti, inspectori de la ITM Dolj si angajati de la DSV Dolj le-au spus comerciantilor sa traga obloanele deoarece Primaria Craiova nu are aviz de functionare a targului."Noi suntem producatori. Am venit din Olt. Am platit, am inchiriat o casuta si azi, la deschiderea targului am inceput sa ne afisam marfa pentru vanzare. Nu a trecut mult timp si au inceput sa vina cei de la politia economica, cei de la ITM si cei de la DSV Dolj. Acestia din urma ne-au spus sa strangem marfa si sa inchidem pentru ca primaria nu are aviz de functionare. Noi suntem in regula cu toate actele, problemele sunt de la primarie. Nu inteleg ce vina avem noi, suntem prinsi la mijloc. Am inteles ca tot targul este inchis. Noi platim chirie si suntem pusi intr-o astfel de situatie. Am inteles de la cei de la primarie ca au depus toate documentele, dar DSV nu le-a dat aviz", a declarat un comerciant dupa ce a trebuit sa isi inchida chioscul.Primarul Craiovei Lia Olguta Vasilescu acuza ca prefectul de Dolj si "institutiile de forta si control" au cerut comerciantilor din Targul de Craciun sa inchida chioscurile, afirmand ca "dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei, si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul chioscurilor", desi alte sute de chioscuri functioneaza in alte zone ale orasului."Avem voie sa aprindem iluminatul de sarbatori? Raspuns: da! Avem voie sa permitem functionarea chioscurilor pe raza orasului? Raspuns: da! Nicio lege, ordonanta, hotarare de guvern nu interzice asta! Si atunci de unde zelul prefectului de Dolj si al tuturor institutiilor de forta si control de a le cere imperativ comerciantilor sa inchida chioscurile din zona centrala care functioneaza perfect legal, asa cum functioneaza alte sute de chioscuri in toate cartierele orasului? Si de ce a fost necesar ca o masina a CBRN sa stea non stop in zona, cu megafoanele pornite la maxim, ca sa sperie copiii veniti sa vada luminitele de sarbatori? Dupa ce PNL a inchis pietele si producatorii ingheata si ei si marfurile lor la 8 grade afara, acum a venit randul chioscurilor", scrie Lia Olguta Vasileescu pe Facebook Presedintele Klaus Iohannis a declarat intr-o conferinta de presa in 17 noiembrie ca in acest an nu pot fi organizate targuri de Craciun, considerand ca organizarea acestora in conditii de pandemie este "imposibila si inoportuna".CITESTE SI: FOTO Targul de Craciun de la Sibiu a fost anulat. Luminile de sarbatori au fost aprinse fara festivitati