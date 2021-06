Un sarpe de dimensiune mare s-a furisat intr-o gospodarie din Craiova

Sarpele a fost capturat jandarmi si apoi a fost eliberat in mediul natural.Sarpele se afla intr-una din camerele gospodariei."In urma unui apel prin S.N.U.A.U. 112, un echipaj de jandarmi a fost directionat, in aceasta dupa amiaza, in municipiul Craiova pentru a indeparta un sarpe dintr-o gospodarie. Ajunsi la adresa indicata, jandarmii au gasit, intr-una din camerele gospodariei, un sarpe de aproximativ 150 cm lungime pe care l-au eliberat in mediul natural. In astfel de situatii, va recomandam sa nu va apropiati de reptile si sa solicitati sprijinul prin S.N.U.A.U. 112," anunta Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Mihai Bravul" Dolj.