Un sarpe a fost gasit intr-un magazin alimentar din Constanta

Un lucrator comercial a sunat la 112 pentru a semnaliza prezenta unui sarpe intr-un magazin alimentar din Constanta.Jandarmii au mers la fata locului, au preluat intrusul si l-au eliberat intr-o zona de vegetatie de la marginea orasului.De la inceputul anului, jandarmii au fost solicitati de zece ori pentru a interveni in vederea indepartarii unor serpi ajunsi accidental in zone locuite.Jandarmii recomanda cetatenilor ca in astfel de situatii, sa nu se apropie de reptile si sa anunte imediat autoritatile.