Sase persoane, arestate pentru evaziune fiscala dupa ce au achizitionat haine de dama prin firme fantoma

De asemenea, la adresele de domiciliu ale persoanelor implicate au fost gasite sume de bani (38.550 de lei si 1.100 de dolari), inscrisuri si documente de evidenta contabila, unitati de calculatoare, laptopuri, stick-uri, telefoane mobile, care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.Potrivit sursei citate, sunt efectuate activitati de cercetare penala, de audiere a martorilor si, in colaborare cu inspectorii antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, controale la 16 depozite si 9 standuri detinute de 7 societati comerciale implicate in activitatea ilicita.Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au facut, luni dimineata, 49 de perchezitii in Bucuresti si in mai multe judete in doua dosare penale ce vizeaza doua grupari infractionale care foloseau firme fantoma pentru achizitii de marfuri, in fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro."In primul dintre cele doua dosare, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, politistii specializati in investigarea criminalitati economice efectueaza 35 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Valcea, Dolj, Cluj. Activitatile vizeaza o grupare banuita de evaziune fiscala prin achizitii intracomunitare de marfuri, in special materiale textile, aprovizionate din spatiul comunitar. Marfurile erau ulterior prelucrate si comercializate online si prin intermediul firmelor de curierat ca produse finite (articole vestimentare), fara a fi declarate si achitate catre bugetul de stat taxele si impozitele rezultate din aceste operatiuni comerciale", a anuntat Politia Romana.Pentru sustragerea de la realizarea unor eventuale controale ale autoritatilor fiscale si judiciare, dar si pentru disimularea adevaratei proveniente a materiilor prime si a veniturilor ilicite obtinute din activitatile evazioniste, membrii gruparii ar fi actionat in numele unor societati comerciale de tip fantoma. Prin intermediul acestora, folosind transferuri succesive, ar fi reusit sa-si insuseasca banii proveniti din activitatea infractionala."Gruparea in cauza a actionat in perioada 2016 - 2020, realizand activitatea infractionala prin intermediul a 27 de societati comerciale, in numele carora se comercializau articole vestimentare in mediul online, care se livrau prin intermediul firmelor de curierat cu plata ramburs. Ulterior, sumele astfel incasate erau transferate succesiv si retrase in numerar de la bancomatele unor unitati bancare si insusite de membrii gruparii", au precizat politistii.In cel de-al doilea dosar in care politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au facut 14 perchezitii exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2019-2020, mai multe persoane au pus in aplicare un mecanism evazionist, in scopul obtinerii de avantaje de natura fiscala (TVA si impozit pe profit datorate statului), prin comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, in cadrul activitatii de "import-cargo" derulata de prin intermediul a 7 societati comerciale.Activitatea infractionala a constat in derularea unui circuit de tranzactii comerciale fictive cu articole de imbracaminte, textile, incaltaminte, jucarii si articole de uz casnic, de provenienta din import (Turcia si China), la comanda unor clienti/beneficiari reali din Romania.Bunurile erau transportate in regim de grupaj/cargo (mai multe colete pentru diversi beneficiari, in acelasi transport ), pe rutele Turcia - Romania, respectiv China - Romania (Portul Constanta) si valorificate in final fara intocmirea de documente fiscale sau prin intocmirea acestora fara continut real privind valoarea de vanzare si cumparatorul efectiv."Astfel, pe fondul cererilor de marfuri din import (Turcia si China) formulate de catre clientii/beneficiarii finali care activau in mod real in diverse centre comerciale din Romania, dar care nu optau sau nu detineau capacitatea financiara si logistica de a efectua importul in mod direct, societatile comerciale importatoare, controlate membrii gruparii, s-ar fi interpus a fi furnizori pentru respectivii clienti. In perioada ianuarie - octombrie 2019, prin intermediul celor 7 societati comerciale au fost efectuate 82 de importuri, cu o valoare declarata in vama in suma totala de 12.577.721 lei (2.977.067 USD )", conform Politiei Romane.Concomitent cu intreruperea activitatii de import prin intermediul acestor societati comerciale, persoanele care coordonau in fapt societatile ar fi conceput si pus in aplicare un nou mod de operare, prin intermediul caruia marfurile de import, origine Turcia, erau introduse in tara si livrate beneficiarilor.Astfel, a fost creat un circuit scriptic, fictiv, al documentelor pe ruta Turcia - Bulgaria - Romania - Ungaria - Romania - Bulgaria. In final, bunurile care se aflau in tranzit vamal sau intracomunitar in Romania erau descarcate ilegal in tara si livrate fara documente de provenienta clientilor/beneficiarilor care le comandasera.Pana in prezent, au fost identificate 20 de astfel de transporturi. Prejudiciul estimat in cauza este de 3.000.000 de euro.Cele doua grupari utilizau aceeasi baza logistica de societati cu un comportament de tip fantoma.