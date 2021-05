Cinci barbati si o femeie retinuti de Politie dupa bataia crancena intre clanurile de romi din judetul Vaslui

"In urma probatoriului administrat in cauza, fata de sase persoane, cinci barbati si o femeie din localitatile Bacesti si Simila, a fost luata masura retinerii pentru 24 de ore. Acestea au varste cuprinse intre 14 si 50 de ani. In cursul zilei de 27 mai, persoanele retinute urmeaza a fi prezentate Judecatoriei Vaslui, cu propunerea dispunerii unor masuri preventive. Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, distrugere si amenintare", se arata intr-un comunicat de presa transmis de IPJ Vaslui.Conflictul dintre clanurile de romi a avut loc sambata, 22 mai, si a fost iscat de relatia amoroasa dintre Claudia, o fata ce apartine de un clan din localitatea Murgeni si un pusti de 14 ani din comuna Bacesti, judetul Vaslui. Bataia de la Bacesti a izbucnit dupa ce staborul tiganesc nu a reusit sa gaseasca solutia care sa-i impace pe toti combatantii. De fapt, Claudia nu a fost luata cu forta de catre pustiul din Bacesti, asa cum sustin rudele celui caruia fata ii fusese "juruita", ci a plecat de buna voie sa se iubeasca cu amorezul din Bacesti.Supararea clanului de la Murgeni este ca "printisorul", intr-o alta escapada, a mai fost prins impreuna cu Claudia si a fost sechestrat. Numai ca atunci, acesta a sesizat Politia si totul s-a sfarsit cu un dosar penal pe numele celor din Murgeni. Acum, acesta nu a mai apucat sa sune la Politie si, din razbunare, a ajuns direct in fata unui complet de "judecatori" format din seful staborului de la Murgeni si seful staborului de la Bacesti, relateaza Vremea Noua.Judecata s-a facut la Bacesti, iar cum nu s-a ajuns la nicio intelegere, adica rudele baiatului nu au fost de acord sa plateasca o suma de bani pentru necinstirea Claudiei, s-a ajuns la o bataie generala, pentru a se "sparge beleaua", cum spun tiganii. Practic, rudele fetei si cu cei din Murgeni au atacat familia baiatului.Comuna Bacesti a fost declarata marti zona speciala de siguranta publica dupa ce pe teritoriul sau a avut loc un conflict intre mai multe persoane de etnie roma. Conform IPJ Vaslui, masura va ramane in vigoare pana la sfarsitul acestei saptamani.Un incident similar a avut loc anul trecut in orasul Murgeni, care a fost de asemenea declarat zona speciala de siguranta publica, pentru aproximativ doua luni.In ambele situatii, in urma conflictelor izbucnite, au intervenit mai multe echipaje de politie si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, alaturi de echipaje de jandarmi