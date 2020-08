Satu Mare: Persoanele pe terenurile carora s-a construit centura vor primi banii la inceputul lui 2021

"In ultimele saptamani s-au facut foarte multe progrese in ce priveste masuratorile topografice. Estimam astazi, in functie de progresele care se vor face cu finalizarea documentelor topografice, pentru ca banii sunt consemnati, ca undeva la inceputul anului viitor, maxim, isi vor primi banii. Astazi aceasta chestiune atarna doar de momentul si modul in care vor termina masuratorile topografice, dupa care se vor face niste procese verbale", a spus Adrian Albu.Potrivit acestuia, este nevoie de o noua hotarare de guvern pentru efectuarea platilor, dupa finalizarea masuratorilor topografice."Mi-as dori ca odata ce banii sunt deja alocati sa ajunga in buzunarele cetatenilor, pentru ca tine de procedurile noastre birocratice, sa le scurtam pe cat posibil, pentru ca cetatenii nu mai beneficiaza de subventie, au fost deposedati de acel teren, vorbim de 400 si ceva de parcele, care ar trebui sa fie platite", a spus, la randul sau, ministrul Lucian Bode.Ministrul Transporturilor a cerut firmei care construieste centura municipiului Satu Mare sa finalizeze 3 kilometri din investitie, inclusiv podul peste Somes, pana la sfarsitul acestui an.Traseul centurii de ocolire se desprinde din DN 19A, trece pe langa Parcul industrial, traverseaza DN 19 Satu Mare - Oradea, traverseaza raul Somes si se intersecteaza cu DN 19 Satu Mare - Baia Mare.Centura are o lungime de aproximativ 20 de kilometri, din care jumatate este cu patru benzi. Investitia este derulata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA printr-un proiect finantat integral din fonduri europene prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.