Satu Mare: Un detinut al penitenciarului a evadat. Era condamnat pentru talharie calificata

Potrivit unui comunicat al Penitenciarului Satu Mare, sambata, in jurul orei 11.30, detinutul Marius Varga, in varsta de 25 de ani, condamnat definitiv la trei ani si doua luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, a parasit un punct de lucru exterior de pe raza localitatii Satu Mare. El executa pedeapsa in regim semi-deschis."In vederea capturarii detinutului, au fost dispuse masuri specifice, respectiv: blocarea cailor de acces pe posibilele directii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de cautare formate din personalul unitatii, precum si cooperarea cu Inspectoratul de Politie al Judetului Satu Mare, Inspectoratul Judetean al Jandarmeriei Satu Mare si Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca parasirea fara autorizare a punctului de lucru aflat in exteriorul locului de detinere este asimilata infractiunii de evadare si se pedepseste cu inchisoare de la sase luni la trei ani.La momentul parasirii punctului de lucru, detinutul purta: tricou rosu, blugi albastri, tenisi.