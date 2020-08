Satul prahovean Gornet iese miercuri din carantina. Starea de sanatate a populatiei va fi monitorizata de DSP

In cursul zilei de miercuri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a adoptat o hotarare privind ridicarea carantinei zonale in satul Gornet, incepand cu data si ora emiterii ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta.Institutia Prefectului a precizat ca acest ordin nu va mai fi emis, carantina urmand sa se incheie la termen.In perioada urmatoare, starea de sanatate a populatiei din satul Gornet va fi monitorizata prin intermediul asistentei medicale primare (medici de familie, asistenti sociali), sub supravegherea Directiei de Sanatate Publica (DSP).Conform anchetelor epidemiologice efectuate de catre DSP Prahova, in perioada 22 iulie - 3 august au fost depistate 13 cazuri noi de infectie COVID-19, dintre care patru au fost din comunitate si noua au fost din randul contactilor celor 15 cazuri confirmate inainte de instituirea carantinei zonale.Dintre cele patru cazuri din comunitate, doua sunt izolate in spital, iar doua la domiciliu. Pentru acestea au fost identificati zece contacti, patru avand test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 negativ si ceilalti sase fiind carantinati la domiciliu.Hotararea de instituirea a carantinei zonale, luata in pe 22 iulie, a fost adoptata in conformitate cu prevederile privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, care precizeaza ca o astfel de masura se instituie prin ordin al sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau al persoanei desemnate de acesta, in baza hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Directiei de Sanatate Publica teritoriale si cu avizul Institutului National de Sanatate Publica.