Cine sunt preotii plagiatori pe care-i apara IPS Teodosie. Doi au ramas fara titlul de doctor

Un preot din Sibiu si un staret de manastire din judetul Constanta au ramas fara titlul de doctor in Teologie dupa ce CNATDCU - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare a confirmat ca tezele sunt plagiate, potrivit site-ului dobrogealive.ro. Lucrarile au zeci de pagini copiate prin metoda copy/paste,insa IPS Teodosie, care este seful Scolii Doctorale de Teologie de la Constanta sustine ca plagiatorii nu sunt vinovati."La doctorat, cine e acuzat? Nu persoana, calculatorul este acuzat. Am avut o intrunire la universitate, deci calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATCU, arata ca nu este plagiat. Cei din comisia teologica, care nu sunt doar ortodocsi, acuza plagiat impotriva evidentei calculatorului. Ce e asta. E ceva cu totul tendentios", a declarat IPS Teodosie.Primul plagiator, preotul Nicolae Rusu de la biserica "Sfantul Luca" din Sibiu a sustinut in anul 2014 teza de doctorat cu titlul "Repere Istorice in Dezvoltarea Relatiilor dintre Stat si Biserica la Romani", in cadrul Facultatii de Teologie din Constanta - Universitatea "Ovidius". Acesta a fost pentru o vreme si consilier pe probleme sociale al IPS Teodosie. In cazul sau, comisia de lucru a CNATDCU, care a gasit 60 de pagini plagiate, "a detectat similitudini masive (prin metoda copy/paste fara a se indica sursa si fara a se folosi ghilimele, dar si prin parafrazarea sau inversarea de idei din autorii folositi, fara a li se da credit) din diverse surse care sunt identificate mai jos in Anexa. Au fost copiate inclusiv notele de subsol asa cum apareau in sursele originale", se arata in raportul de analiza a tezei preotului Nicolae Rusu.Raportul de analiza a tezei de doctorat arata ca aceasta nu are o valoare stiintifica semnificativa si nu aduce nicio contributie substantiala la cunoastere iar originalitatea si caracterul inovativ sunt minimale.Tot Consiliul General al CNATDCU a decis in anul 2019 retragerea titlului de doctor in Teologie a lui Achim Constantin Cosmin, pentru teza de doctorat "Valente universale in opera Sfantului Dionisie Exiguul in lumina noilor cercetari", teza sustinuta in cadrul Scolii Doctorale de la Constanta.Achim Constantin Cosmin este staretul manastirii Buna Vestire din localitatea Mircea Voda, judetul Constanta. Numele sau de calugarie este Ciprian Achim.Profesorii care au analizat teza de doctorat au subliniat ca staretul a copiat chiar si fraza cu care incepe lucrarea, iar in multe locuri "intrebuinteaza pasaje fara a cita corect sursele, trezind imprezia parafrazarii acolo unde de fapt pasajele sunt pur si simplu copiate fraudulos", arata dobrogealive.ro. In referatul intocmit de profesorii CNATDCU, privind analiza tezei dedoctorat a staretului Ciprian Achim, se face referire si la profesorul coordonator a acestuia, preotul profesor universitar Nechita Runcan, de la Facultatea de Teologie din Constanta. Specialistii CNADCU spun ca "profesorul coordonator ar fi trebuit sa atraga atentia doctorandului asupra modului deficitar de citare si de redactare a lucrarii". IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a declarat vineri, 21 mai, cu privire la acuzatiile de plagiat in cadrul Facultatii de Teologie ca nicio persoana nu este acuzata punctual de plagiat ci "doar calculatorul" - sustinand ca tezele verificate cu softul de la Constanta nu par ca fiind plagiate.