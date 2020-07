Scandal in miez de noapte pe o strada din Capitala. Un politist a fost ranit in timpul misiunii si a primit ingrijiri medicale

"Astazi, in jurul orei 02:45, Sectia 5 Politie a fost sesizata prin apel 112, cu privire la faptul ca pe o strada din sectorul 1 mai multe persoane tulbura linistea publica.La fata locului s-au deplasat echipaje de politie care au identificat doi barbati de 31 si 40 de ani. La momentul legitimarii barbatii au devenit agresivi fizic si verbal la adresa politistilor, motiv pentru care s-a recurs la imobilizarea acestora.In urma acestui eveniment un politist a fost ranit usor. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul subunitatii, iar cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.Cu privire la anumite declaratii aparute in spatiul public, in legatura cu modul de interventie al politistilor, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a dispus verificari prin structura de control intern.Precizam faptul ca barbatul de 31 de ani a fost transportat, pentru o evaluare medicala, la o unitate sanitara, avand in vedere faptul ca a acuzat anumite probleme medicale.Persoana a fost transportata, fara utilizarea vreunui mijloc de imobilizare.De asemenea, a fost solicitat echipaj de prim ajutor si pentru politistul care a fost ranit la nivelul bratului", a transmis Politia Capitalei.Joi, Ministerul Afacerilor Interne a cumparat 12.000 bodycamuri pentru politistii din strada pentru a nu mai exista niciun dubiu cu privire la sanctiunile aplicate unor deputati, atunci cand li se va face pofta de o shaorma cu de toate